Enver Yıldırım Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye'ye büyüklerde tarihteki ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını getiren Enver Yıldırım'ı tebrik etti.