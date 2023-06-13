Enner Valencia, Süper Lig'in gol kralı ve en verimli oyuncusu oldu

Fenerbahçe'den ayrılan ve Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olan Valencia, 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu. Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim ise Joao Figueiredo oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan ve Süper Lig'de kariyerinin en skorer sezonunu geride bırakan 33 yaşındaki Enner Valencia, Süper Lig'de 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı.

Ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 2 bin 253 dakika sahada kalan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez topu filelerle buluşturdu. Valencia, 77,6 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 29 golün 12'sini penaltı atışlarından kaydetti.

Icardi ikinci sırada

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, golcü futbolcular arasında Enner Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu.

Arjantinli futbolcu, ligde forma giydiği 24 müsabakada bin 890 dakika sahada kaldı ve 22 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Icardi, 85,9 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe'den Michy Batshuayi, 101,6 dakika bir gol atarak, bu alanda Valencia ve Icardi'yi takip etti.

Figueiredo, 257 dakikada bir gol attı

Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim Joao Figueiredo oldu.

Bu sezon Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu, 34 karşılaşmada 2 bin 577 dakika forma giydi ve 10 gol attı. Joao Figueiredo, 257,7 dakikada bir topu filelerle buluşturdu.

Golcülerin performansı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 10 ve üzeri gol atan futbolcuların performansları şöyle:

Futbolcu Takım Maç Süre Dk. Gol Süre-Gol Enner Valencia Fenerbahçe 31 2253 29 77,6 M'Baye Diagne Fatih Karagümrük 33 2512 23 109,2 Mauro Icardi Galatasaray 24 1890 22 85,9 Fabio Borini Fatih Karagümrük 30 2384 20 119,2 Umut Nayir Ümraniyespor 31 2648 17 155,7 Cenk Tosun Beşiktaş 32 1945 15 129,6 Haji Wright Antalyaspor 28 2374 15 158,2 Riad Bajic Giresunspor 34 2880 14 205,7 Vincent Aboubakar Beşiktaş 16 1321 13 101,6 Ali Sowe MKE Ankaragücü 32 2748 12 229 Michy Batshuayi Fenerbahçe 19 1220 12 101,6 Valon Etemi İstanbulspor 30 2225 12 185,4 Younes Belhanda Adana Demirspor 30 2282 12 190,1 Trezeguet Trabzonspor 28 2128 11 193,4 Ahmed Hassan Alanyaspor 24 1792 10 179,2 Joao Figueiredo Gaziantep FK-Medipol Başakşehir 34 2577 10 257,7 Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Enner Valencia Fenerbahçe Valencia Spor Haberler