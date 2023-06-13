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Enner Valencia, Süper Lig'in gol kralı ve en verimli oyuncusu oldu

Enner Valencia, Süper Lig'in gol kralı ve en verimli oyuncusu oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den ayrılan ve Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olan Valencia, 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu. Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim ise Joao Figueiredo oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan ve Süper Lig'de kariyerinin en skorer sezonunu geride bırakan 33 yaşındaki Enner Valencia, Süper Lig'de 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı.

Ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 2 bin 253 dakika sahada kalan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez topu filelerle buluşturdu. Valencia, 77,6 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 29 golün 12'sini penaltı atışlarından kaydetti.

Icardi ikinci sırada

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, golcü futbolcular arasında Enner Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu.

Arjantinli futbolcu, ligde forma giydiği 24 müsabakada bin 890 dakika sahada kaldı ve 22 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Icardi, 85,9 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe'den Michy Batshuayi, 101,6 dakika bir gol atarak, bu alanda Valencia ve Icardi'yi takip etti.

Figueiredo, 257 dakikada bir gol attı

Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim Joao Figueiredo oldu.

Bu sezon Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu, 34 karşılaşmada 2 bin 577 dakika forma giydi ve 10 gol attı. Joao Figueiredo, 257,7 dakikada bir topu filelerle buluşturdu.

Golcülerin performansı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 10 ve üzeri gol atan futbolcuların performansları şöyle:

FutbolcuTakım

MaçSüre Dk.GolSüre-Gol
Enner ValenciaFenerbahçe

3122532977,6
M'Baye DiagneFatih Karagümrük

33251223109,2
Mauro IcardiGalatasaray

2418902285,9
Fabio BoriniFatih Karagümrük

30238420119,2
Umut NayirÜmraniyespor

31264817155,7
Cenk TosunBeşiktaş

32194515129,6
Haji WrightAntalyaspor

28237415158,2
Riad BajicGiresunspor

34288014205,7
Vincent AboubakarBeşiktaş

16132113101,6
Ali SoweMKE Ankaragücü

32274812229
Michy BatshuayiFenerbahçe

19122012101,6
Valon Etemiİstanbulspor

30222512185,4
Younes BelhandaAdana Demirspor

30228212190,1
TrezeguetTrabzonspor

28212811193,4
Ahmed HassanAlanyaspor

24179210179,2
Joao FigueiredoGaziantep FK-Medipol Başakşehir

34257710257,7

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Valencia Spor Haberler

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