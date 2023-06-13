Enner Valencia, Süper Lig'in gol kralı ve en verimli oyuncusu oldu
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Fenerbahçe'den ayrılan ve Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olan Valencia, 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ise Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu. Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim ise Joao Figueiredo oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, aynı zamanda ligin en verimli oyuncusu olma başarısını gösterdi.
Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan ve Süper Lig'de kariyerinin en skorer sezonunu geride bırakan 33 yaşındaki Enner Valencia, Süper Lig'de 10 ve üzeri gol atan futbolcular arasında en sık skor değiştiren isim olarak öne çıktı.
Ligde forma giydiği 31 karşılaşmada 2 bin 253 dakika sahada kalan Ekvadorlu futbolcu, 29 kez topu filelerle buluşturdu. Valencia, 77,6 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Enner Valencia, Süper Lig'de attığı 29 golün 12'sini penaltı atışlarından kaydetti.
Icardi ikinci sırada
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, golcü futbolcular arasında Enner Valencia'dan sonra skora en sık etki eden isim oldu.
Arjantinli futbolcu, ligde forma giydiği 24 müsabakada bin 890 dakika sahada kaldı ve 22 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Icardi, 85,9 dakikada bir meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe'den Michy Batshuayi, 101,6 dakika bir gol atarak, bu alanda Valencia ve Icardi'yi takip etti.
Figueiredo, 257 dakikada bir gol attı
Süper Lig'de golcü futbolcular arasında skoru en geç değiştiren isim Joao Figueiredo oldu.
Bu sezon Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu, 34 karşılaşmada 2 bin 577 dakika forma giydi ve 10 gol attı. Joao Figueiredo, 257,7 dakikada bir topu filelerle buluşturdu.
Golcülerin performansı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 10 ve üzeri gol atan futbolcuların performansları şöyle:
|Futbolcu
|Takım
|Maç
|Süre Dk.
|Gol
|Süre-Gol
|Enner Valencia
|Fenerbahçe
|31
|2253
|29
|77,6
|M'Baye Diagne
|Fatih Karagümrük
|33
|2512
|23
|109,2
|Mauro Icardi
|Galatasaray
|24
|1890
|22
|85,9
|Fabio Borini
|Fatih Karagümrük
|30
|2384
|20
|119,2
|Umut Nayir
|Ümraniyespor
|31
|2648
|17
|155,7
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|32
|1945
|15
|129,6
|Haji Wright
|Antalyaspor
|28
|2374
|15
|158,2
|Riad Bajic
|Giresunspor
|34
|2880
|14
|205,7
|Vincent Aboubakar
|Beşiktaş
|16
|1321
|13
|101,6
|Ali Sowe
|MKE Ankaragücü
|32
|2748
|12
|229
|Michy Batshuayi
|Fenerbahçe
|19
|1220
|12
|101,6
|Valon Etemi
|İstanbulspor
|30
|2225
|12
|185,4
|Younes Belhanda
|Adana Demirspor
|30
|2282
|12
|190,1
|Trezeguet
|Trabzonspor
|28
|2128
|11
|193,4
|Ahmed Hassan
|Alanyaspor
|24
|1792
|10
|179,2
|Joao Figueiredo
|Gaziantep FK-Medipol Başakşehir
|34
|2577
|10
|257,7