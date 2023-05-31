Enner Valencia, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Süper Lig'de 29 gole ulaşırken, bir sezonda sarı-lacivertli formayla en fazla gol atan oyuncu oldu. Valencia, Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Süper Lig'de 29 gole ulaşırken, bir sezonda sarı-lacivertli formayla en fazla gol atan oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı. 2. dakikada Arda Güler'in pasında topu filelere gönderen Enner Valencia, takımını öne geçiren golü kaydederken, Süper Lig'de gol sayısını da 29'a yükseltti.

Sezon başından bugüne gol krallığında zirvede yer alan Valencia, Alex de Souza'yı geride bırakarak Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Brezilyalı oyuncu 2010-2011 sezonunda 28 gol kaydederek rekoru elinde bulunduruyordu. Mücadeleye 11'de başlayan Valencia, 68. dakikada yerini Joshua King'e bıraktı.

Aykut Kocaman'ın rekorunu egale etti

Ekvadorlu golcü, 29 golle Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Aykut Kocaman'a ait olan rekora da ortak oldu. Kocaman, sarı-lacivertli takımın 103 gol atarak şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda gol kralı olurken, fileleri 29 kez havalandırmıştı. - İSTANBUL