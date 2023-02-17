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Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi

Spor Haberleri

Enkazdan kurtarılan Mehmet Akif Ağaç, Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi

Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu.

Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Dün misafirimiz olan ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk ettiğimiz 15 yaşındaki taraftarımız, bugün de Can Bartu Tesislerimizde konuğumuz oldu. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus, teknik ve idari heyetimiz ile futbolcularımızla bir araya gelen Mehmet Akif Ağaç, tesislerimizi de gezdi" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Can Bartu Akif Spor Haberler

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