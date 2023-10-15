Enkaz kentte hayat normale dönüyor; 11 ilden 284 sporcu judo şampiyonası'nda ter döktü

Depremden en çok etkilenen kent olan Hatay'da hayat normale dönüyor.

Depremden en çok etkilenen kent olan Hatay'da hayat normale dönüyor. Depremden etkilenen insanlara moral vermek için 11 ilden 284 sporcu Judo Şampiyonası'nda ter döktü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlediği Judo Şampiyonası, Antakya EXPO alanında gerçekleşti. 6 Şubat Depremi'nin ardından Hatay halkına moral vermek, şehri yaşadıklarını unutturmamak ve gündemde tutmak amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya 11 ilden 284 sporcu katılım gösterdi.

Turnuva, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intihal etmiş şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Lütfü Savaş : "Bu turnuvanın Hatay ve depremden etkilenen 10 il için çok büyük değeri var"

Yoğun katılım olduğu turnuvanın açılışında konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bu kadar büyük deprem atlatmış bir şehir olarak Türkiye Judo Federasyonu ve İlçe Spor Müdürlüğüne bizlerle beraber bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederim. Bu turnuvanın Hatay ve depremden etkilenen 10 il için çok büyük değeri var. Buradaki sporcularımız müsabakalar ile 11 ilimizi yurt dışında da hatırlatmış olacaklar. Seyir zevki yüksek ve hoşgörü içinde geçen güzel turnuvalara katılan sporcularımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Süper, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorisinde gerçekleşen müsabakalarda Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, her kategoride birinci oldu.

Başkan Lütfü Savaş, müsabakada dereceye giren sporculara madalyalarını verirken Türkiye Judo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Doğan Korkmaz'a da plaket takdim etti. - HATAY