Enkaz altından saatler sonra kurtarılan Hataysporlu Atsu'nun son durumunu menajeri paylaştı: İyi olduğunu söylediler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin en yıkıcı etkilerinin hissedildiği Hatay'da enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı olarak kurtarılmıştı. Futbolcunun menajeri Nana Sechere, Atsu'nun deprem öncesinde yaşadıkları ve son durumu hakkında bilgi verdi. Sechere, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin "Bana durumunun iyi olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Türkiye'yi vuran deprem Hatay'da saatlerce enkaz altında kaldıktan sonra yaralı olarak kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Futbolcunun menajeri Nana Sechere, Atsu'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"3.30'A KADAR ARKADAŞININ EVİNDEYDİ"

Mirror'da yer alan habere göre, Atsu'nun menajer Nana Sechere, futbolcusunun deprem öncesi yaşadıklarını anlatırken, son durumuna ilişkin de bilgi verdi. Sechere yaptığı açıklamada, "Saat yaklaşık 3.30'da kadar bir arkadaşının evindeydi. Kendi evine dönüşü yaklaşık yarım saat sürdü ve 20 dakika sonra deprem meydana geldi. Sabah 5'te bir kulüp yetkilisinden Christian'dan haber alıp almadığımı soran bir telefon alana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Bana Christian'ın binasının tamamen yıkıldığını ve ona ulaşamadıklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

"DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Futbolcunun sağlık durumuna ilişkin de konuşan Sechere, "Bana hastanede olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Telefonu yok ve hepimiz gibi numaralarını ezbere hatırlamıyor, bu yüzden onunla konuşmak için beklemeye devam etmem gerekiyor." dedi.