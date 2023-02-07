Enkaz altındaki Malatyalı kaleci Türkaslan'ın takım arkadaşından umutlandıran mesaj

Malatya'daki depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın takım arkadaşı Cengizhan Akgün'den umutlandıran bir paylaşım geldi. Akgün, Türkaslan'ın ayağının göründüğünü ve bir ses duyulduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı. Spor dünyası da depremde ağır kayıplar yaşadı. 30 saati aşkın süredir enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için takım arkadaşından umutlandıran bir açıklama geldi.

"DAYAN EYÜP'ÜM"

Cengizhan Akgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takım arkadaşı için, "Enkaz sırasında bir ses geldi, Ahmet Eyüp'ün sesi olduğu düşünülüyor. Bir delik açıldı, ayağı görünüyor ama netlik yok. Bir ses duyuldu ve çalışmalar çok yoğun devam ediyor. Allah yardımcımız olsun, dayan Eyüp'üm" ifadelerini kullandı.

"NE OLUR YARDIM EDİN"

Bu paylaşımdan saatler önce Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, bir video paylaşmıştı. Kübra Türkaslan paylaştığı videoda, "Burası çok kötü durumda lütfen Eyüp'e yardım edin. 30 saattir enkazın altında kimse yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Nolur yardım edin" çağrısında bulunmuştu.