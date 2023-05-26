ENKA Su Topu Takımı Şampiyon Oldu

Su topu: Spor Toto Süper Lig final serisi dördüncü maçında Galatasaray'ı 9-7 yenen ENKA, 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.

Su topunda Spor Toto Süper Lig final serisi dördüncü maçında Galatasaray'ı 9-7 yenen ENKA, 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.

ENKA Havuzu'nda yapılan mücadelede Galatasaray'ı konuk eden ENKA, rakibini 9-7 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan mavi-beyazlı ekip, şampiyonluğunu ilan etti.

ENKA, bu şampiyonlukla tarihinde 6. kez mutlu sona ulaştı.