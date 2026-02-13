Haberler

ENKA Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu'na galibiyetle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turunda ENKA, İsviçre'nin Carouge Natation takımını 20-7 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Takım, ilk bölümden itibaren üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı kazandı.

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu maçında ENKA, İsviçre'nin Carouge Natation takımını 20-7 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünü 4-3 önde tamamlayan ENKA, devreyi de 9-4 üstün geçti. Üçüncü bölümü 13-6 önde bitiren ENKA, karşılaşmadan 20-7 galip ayrıldı.

C Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Galatasaray, Carouge Natation'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim

Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerilmiş! Çıkan sonuç vahim
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Bakan Gürlek: Benim kapım herkese, her siyasi partiye açık

Bakan Gürlek'ten 86 milyona mesaj: Adalete ihtiyacı olan kim varsa...