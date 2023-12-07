Üye Girişi
Haberler

Enis Bardhi: Kupayı önemli bir hedef olarak görüyoruz

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi. Bardhi, takımda oynamaktan mutlu olduğunu ve daha iyi performans sergilemek için çalıştığını belirtti.

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu Enis Bardhi, kupayı önemli bir hedef olarak gördüklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Trabzonspor sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Enis Bardhi, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bizim açımızdan önemli bir galibiyet. Biz kupayı önemli bir hedef olarak görüyoruz. Trabzonspor için hem ligde hem de aynı zamanda kupayı kazanmak doğal hedeflerden bir tanesi. Bunu gerçekleştirebilmek için ilk adımı atabildiğimiz için mutluyuz. Önemli bir galibiyet oldu" dedi.

Trabzonspor'da olmaktan dolayı gayet mutlu olduğunu dile getiren Bardhi, "Tabii ki her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Hocamızın kararlarına her zaman saygı duyup sahada olduğum süreç boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi başladığım bir sezon oldu. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu kaydeden Bardhi, "Takımın çok büyük olması, oyuncuların çok büyük oyuncular olması tabii ki düşünebilirsiniz. Şehre baktığınız zaman 24 saat futboldan bahseden insanlar. İster istemez herkesin üzerinde baskı hissettiriyor. Milli takımda kafa daha rahat oynayabilirsiniz. Daha net ve rahat olarak kendinizi gösterebiliyorsunuz. Ben de henüz en iyimi gösteremedim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çorum Belediyespor Türkiye Kupası Trabzonspor Enis Bardhi Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 7 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Mustafa Çalık kimdir, neden öldü? 7 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 2024 Yerel belediye seçimleri ne zaman? Starbucks'ın piyasa değeri ne kadar? Starbucks değer mi kaybetti, zarar mı etti? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title