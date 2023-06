- Engin Korukır: "Doğru hamleler Kocaelispor'u yüzde 100 çıkarır"

KOCAELİ - Kocaelispor'un kongresine katılan deneyimli Teknik Direktör Engin Korukır, "Hangi yönetim olursa olsun doğru iş yapmak zorunda. Doğru oyuncu alırsınız, doğru çalışırsınız, doğru planlama yaparsınız ve Süper Lig'e çıkarsınız" dedi.

"Gayem Kocaelispor'un iyi yerlere gelmesi ve kimseye muhtaç olmaması"

Teknik Direktör Engin Korukır katıldığı Kocaelispor kongresinde sorulara cevap verdi. 32 yıldır Kocaelispor'un kongre üyesi olduğunu ve her kongresine mutlaka katıldığını belirten Korukır, "Hiçbir zaman aidatımı geciktirmedim ve kongre kaçırmadım. Kocaelispor bizim için çok özel. Kocaelispor'u rahmetli babam 7 arkadaşıyla beraber kurmuşlar. Babam subaydı. İmza yetkisi olmadığı için yönetim kurulunda adı geçmemiştir. Ancak Nasut Amca'nın (Kayalı) kitabında da babamdan bahseder. Doğduğum yer burası. Her ne kadar futboldan dolayı başka şehirlerde çok kaldım, şu anda da Antalya'da yaşıyorum. Bu arada Antalyalı kardeşlerimizin de çok selamı var. Kocaelispor için çok değerli kardeşlerimiz. 32 senedir gururla kongrelere geliyorum. Fizan'da olsam geliyorum. Ama 15 dakikalık mesafede oturup da gelemeyenler var, aidatını bile ödemeyenler var. Onlara söylüyorum; siz Kocaelisporlu falan değilsiniz. Ben Antalya'dan kalkıp geliyorum onlar 15 dakikalık yoldan kalkıp gelemiyorlar. Ben burada doğdum, nereli olacağım! Kocaelisporluyum. Her yerde gururla söylüyorum. Antalya'da yaşıyorum ve onlar çoğu İzmitli'den daha heyecanla takip ediyorlar kongreyi. Tabii ki kongrelerde tatsızlıklar, fikir ayrılıkları olabilir. En iyi arkadaşlarımla farklı yerlere oy verdiğimiz oldu. Benim gayem; Kocaelispor'un çok iyi yerlere gelmesi, kimseye muhtaç olmaması, güzel yönetilmek, namuslu yönetilmek.

"Doğru transfer ve doğru hamleler Kocaelispor'u yüzde 100 çıkarır"

İşin saha kısmına baktığımız zaman da; Kocaelispor amatör kümeyi gördü, 3.ligi ve 2. Ligi gördü. 1.Lig'i de görüyor. Süper Lig'e uzak kalmaması ve artık oraya demir atması lazım. Bunun yapılması için de; her şey para değil. Kadro kuruyorsunuz çok büyük paralar harcıyorsunuz ve kadro küme düşüyor. Örnekleri var. Bu ligde doğru transfer yapmazsanız, doğru adamları almazsanız, menajerleri uzak tutmazsanız olmaz. Menajerleri bu kulübün içine sokmayacaksınız. Çünkü teknik heyeti alıyorsanız menajer almak niye? Menajer mi karar verecek hangi futbolcunun alınacağına? Menajer hem futbolcudan hem de kulüpten para almaya bakar. Bunlardan da kurtulursanız çok daha büyük mesajlar vermiş olursunuz. Bu doğru adımlar atılırsa, doğru adımlar atılırsa Doğru adımları doğru ve namuslu isimlerle atarsınız. Bunu hepimizin beynine yerleştirmesi lazım. 2 milyonluk kentiz. İstanbul ile aramız 45 dakika, kardeş Adapazarı ile 15, Bursa ile 1 saat. Yani Türkiye'nin göbeğindeyiz. Her futbolcunun gelmek istediği bir yer. Doğru transferler, doğru hamleler Kocaelispor'u yüzde 100 çıkarır" dedi.

"İhtiyacımız var demeleri bizim için emirdir"

Kocaelispor yönetimiyle teknik direktörlük veya kulübe destek konusunda görüşme yapıp yapmadıkları sorusuna deneyimli teknik direktör şu yanıtı verdi: "Destek noktasında görüştük. Belki yine görüşeceğiz. Her seçimden önce fikir sorarlar, futbolcu sorarlar. Ben bu memleketin çocuğuyum. Bütün ailem de buralı. Bizden fikir almaları bizim için onur verici. Çünkü doğduğumdan beri Kocaelisporluyum. Ben Kocaelispor'dan ayrıldığımda içimdeki Kocaelispor sevgisi bitmiyor ki. Doğru hamleler çıkarır, yanlış hamleler düşürür. Her şeyden önemlisi kardeşçe olalım. Fikir ayrılığı olanların hepsi kardeş gibi, birbirlerinin çocukluğunu bilir. Birbirimizle kavga etmeyelim. Bize hiç yakışmıyor. Benim en büyük üzüntüm; abartmak, hakaret etmek. Bunlar hiç hoş bir şey değil. Kulüp yönetiminin bize ihtiyacı olduğunu söylemeleri bizim için emirdir" ifadelerini kullandı.

"Hangi yönetim olursa olsun doğru iş yapmak zorunda"

Yönetimin doğru teknik ekip seçimi yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda ise Engin Korukır, "Dünyada gezmediğim ülke kalmadı. Bu ülkelerde çok büyük tecrübe kazandım. Adamlar o kadar farklı bakıyor ki futbola. Bizdeki profesyonelliği para kazanmakla karıştırıyorlar. Onlardaki profesyonellik ise takımın geleceğinin mimarlığını yapmak. Yani alt tarafı çok iyi kurmak lazım. Biz geldiğimiz zaman gelirsek eğer, herhangi bir ekibe, sadece Kocaelispor için değil, ilk seçmelerim alt yapıda oluyor. Kimse torpille üst tarafa adam getirmeyecek. Kocaelispor'un Süper Lig'e çıkması aslında çok kolay. Doğru oyuncuları alırsınız, doğru çalışırsınız, doğru planlama yaparsınız. Bu çok kolay bir şey. Hangi yönetim olursa olsun doğru iş yapmak zorunda. Zaten yöneten teknik anlamda işi inandığı, güvendiği teknik ekibe teslim edecek. Ben Kocaelispor'dan ikinciyken ayrıldım. Engin istifa diye tezahürat yaptılar, Karşıyaka maçında. '9.-10.haftadan sonra Kocaelispor'u kimse yenemez' demiştim. Transferin bitimine iki gün kala transfer açıldı. Maça iki gün kala yeni transferler ve gençlerin de olduğu 50 kişiyle hangi antrenmanı yapacaksınız? Buradan ayrıldım gittim 6-7. sıradaki Serik Belediyespor'a. Orayı da şampiyon yaptım. Kurduğumuz Kocaelispor takımı da şampiyon oldu. Bu tesadüf mü? Gurur duyuyorum" sözlerini kaydetti.