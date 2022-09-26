Engin Fırat: 'Kuntz ile devam edilmeli'

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, hazırlıksız yapılacak teknik direktör değişikliklerinin istikrarı bozacağını ve bu sebeple de A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, hazırlıksız yapılacak teknik direktör değişikliklerinin istikrarı bozacağını ve bu sebeple de A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Dönem dönem adı A Milli Futbol Takımı için gündeme gelen Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, plansız, projesiz ve hazırlıksız yapılacak teknik direktör değişikliklerinin istikrarı bozacağını söyledi. Bu tip kararların kamuoyu baskısı sonucu hazırlıksız şekilde alındığında problemlere çözüm getiremeyeceğini belirten deneyimli teknik adam, Kuntz'un milli takımın başına getirilmesinin tartışılabileceğini fakat projesine inandıktan sonra alınacak kararların da arkasında durulmasının önemine işaret etti.

Fırat, "Milli takımımızın Portekiz'le oynadığı maçtan sonra Kuntz'un yaptığı açıklamaları çok sert şekilde eleştirmiştim. Yenilgiden sonra gurur duymamız gerektiğini söylemesi beni çok rahatsız eden açıklamalardı. Hala dönem dönem iletişim tarafında sorunlar yaşandığını da görüyoruz" dedi.

YARIŞMACI DEĞİL, YETİŞTİRİCİ TEKNİK ADAM

"Bizim milli takımımız, futbolun büyük ilgi gördüğü, öyle ya da böyle dünyadaki en yüksek bütçeli liglerden birine sahip, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız hariç 85 milyonluk bir ülkenin milli takımı" diyen Fırat, cümlelerine şöyle devam etti:

"Aynı zamanda daha önce başarılar yaşamış, dünya ve avrupa üçüncülükleri elde etmiş bir takım. Ülkenin de buna uyumlu bir oyun beklemesi kadar olağan bir şey yok. Buna karşılık Hamit Altıntop, eminim iyi niyetiyle, yarışmacı bir profil yerine yetiştirici bir teknik adam profilinde olan Kuntz'u takımın başına getirdi. Dün yaptığı açıklamalardan da bu kararının arkasında olduğunu anlıyoruz. Mutlaka tamamlamak istedikleri bir proje vardır kafalarında."

"ÇÖZÜM ARAMAYA BAŞLAMAK LAZIM"

Engin Fırat, milli takım teknik ekip ve idarecilerinin eleştirileri olgunlukla karşılaması gerektiğini de dile getirerek, "Kuntz zayıf takımlarla oynasa da, yüksek bir puan ortalaması var ve ona eleştiriler mantıksız geliyor olabilir ama Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında alınan sonuçlar bizim insanımız için sadece tabelada yazan rakamlardan ibaret değil. Bu yüzden eleştirileri olgunlukla karşılamak ve çözüm aramaya başlamak lazım. Eğer sorunu dün belirtildiği gibi oyuncu kalitesinde görüyorlarsa, belki de daha iyi taramak, daha çok araştırmak lazım. Faroe Adaları ya da Lüksemburg gibi ülkeler takım çıkarıp bizi yenebiliyor veya farklı yaş kategorilerinde bize 3-4 gol atabiliyorsa, pekala biz de takımımıza göre bir sistem kurgulayıp daha güçlü takımlarla mücadele edebiliriz. Önemli olan projelerin, eksik görülen yerlerin ve hedeflerin anlatılabilmesi ve doğru iletişimin kurulması" ifadelerini kullandı.

"ORTAYA ATILAN İSİMLER TUTARSIZ"

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerin uluslararası tecrübelerinin eksik olduğuna da vurgu yapan Fırat, "Beni açıkçası şaşırtan diğer bir konu da medyada geçen isimler. Evet, bu gidişatın sorumlusu medya değil ama özellikle spor yazarlarımızın, yorumcularımızın biraz daha tutarlı olması lazım. Bir yandan Kuntz'u tecrübe yeterliliği açısından eleştirirken, diğer taraftan hiçbir uluslararası başarı veya tecrübesi olmayan teknik direktörleri adaylar arasında gösteriyorlar. Hatta kimileri bu isimleri kurtarıcı olarak lanse ediyor. Buna hem şaşırıyor, hem üzülüyorum. Sporun içindeki bu profesyonellerimizin verdiği bilgiler ve yaptığı yorumlar taraftarda oluşacak imajları belirliyor. Böyle olunca da teknik direktör kararlarında reyting ve romantizm ön plana çıkıyor. Antrenörlerimizin, sporcularımızın, hakemlerimizin ve yöneticilerimizin göstereceği özen kadar medyamızın göstereceği özen de halkta mutlaka karşılık bulur ve futbol kültürümüzün gelişmesini sağlar" diye konuştu.

(İHA)