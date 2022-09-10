- Engin Baltacı: "Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz"

İSTANBUL - Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, MKE Ankaragücü müsabakasında yaşanan olaylardan sonra Josef'e verilen cezanın haksız olduğunu söyleyerek, "Futbol camiasının tamamı için adalet istiyoruz. Sürekli saygı çerçevesinde yaklaşıyoruz ama bize yönelik haksızlıklar arttıkça sesimiz yükselecektir. Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz" dedi.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçından ardından saha girip siyah-beyazlı taraftarlara saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp, 1 maç ceza almıştı. Bu cezaya ilişkin Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Beşiktaş'a yönelik haksızlıklar üzgünüz ki devam ediyor"

TFF kurullarının değişmesine rağmen kedilerine yapılan haksızlıkların devam ettiğini belirten Baltacı, "İsterdik ki Ankaragücü maçından sonra daha güzel konuları konuşmak için bir araya gelmiş olalım ama öyle bir pozisyonda bir araya gelmedik. Hukuk kazalarının her zaman düzeleceğine inanan bir hukukçuyum. Başkanımız ve yönetim kurulu olarak bugüne kadar sorunları hep ilgili kurulların halletmesini bekledik. Geçen dönemden başlayan ve bize göre neredeyse kronikleşmeye yüz tutan Beşiktaş'a yönelik haksızlıklar üzgünüz ki devam ediyor. Biz federasyon ve kurullarının yeni olduğunun bilincindeyiz ama bize yönelik haksızlıklar kronikleşti. Kurullar değişiyor ama kurullara gelenler futbolun ruhunu bilmediği için haksızlıklar devam ediyor. Biz standart istiyoruz. Herkes için istiyoruz. Biz Tahkim'e gidelim; Josef ve ben, işin manevi yönünü Josef anlatsın, eyleme yönelik bölümünü de ben anlatayım diye bir duruşmalı tahkim istedik. Genel kural, bugüne kadar duruşma taleplerinin kabulü yönünde olmuş. Biz duruşma talebimiz kabul görseydi federasyon ortamında anlatacaktık derdimizi anlatamadık. Şimdi kamuoyuna anlatmam gerek" ifadelerini kullandı.

"Ben bu hukuksuzluğu Beşiktaş camiasına nasıl anlatabilirim?"

Saldırının hakeme yönelik yapıldığı düşüncesinde olduğunu da aktaran İkinci Başkan Engin Baltacı, "Bir kişi atlıyor, 70-80 metre koşuyor, tekme atarken Salih ve Cenk yan dönüyor. O esnada Josef bu saldırının devam etmesini engelliyor. Hakemin önüne Salih ve Cenk gelmese bu tekme hakeme yönelecek. Bize çok küfür ettiler ama hakeme de etiler. Ben saldırının hakeme yönelik olduğunu düşünüyorum. Kaptanımız bunu engelledi. İlk güvenlik görevlisi 5-10 saniye sorasında olay yerine ulaştı. Kaptanımızın fiili saldırı anlamında davranışı olsaydı hakem kırmızı kartını çıkaracak, gösterdiği oyuncuyu işaret edecekti. Ama görüyoruz ki hakemin kulağında kulaklık da yok. Hakemin herhangi bir yerde kırmızı kart gösterme eylemi de yok. Hakem bir yetkilimizi odasına çağırıyor ve 5 numaralı oyuncunuzu ihraç ettim diyor. Kırmızı kart gösterdiğini beyan ettikten sonra hakem rapor yazıyor. Diyor ki; hızla gelip tekme atan saldırgan taraftarı boynundan tutup sırtına doğru koluyla tutarak çelme takarak yere düşürmüştür. Böyle bir görüntü yok. Dördüncü hakem de aynısını yazıyor. Böyle bir görüntü gördünüz mü? Bizim gördüğümüzü federasyonun hukuk kurulları da görmüş ki 44. maddeden sevk edilmesi lazım ama hukuk kurulu bakıyor ki görüntülerle rapor örtüşmüyor. Hukuk genel kurulu, fiziksel müdahaleden durdurması gerekçesiyle sportmenliğe aykırı hareketten sevk diyor. Bunun ne olduğunu PFDK'nın 36. maddesi yazmış. Bu 36. maddenin neresinde fiili müdahale lafı var. İlla göndermeniz gerekiyor, o yüzden gönderiyorsunuz. Bunun böyle olmadığını PFDK da söylüyor. Ceza tayinine yer almadığını söylüyor. Rüştü Reçber, Trabzonspor maçında ceza sahası dışında topu elle kesti diye kırmızı kart görüyor. Sonra göğsüyle engellediği için kırmızı kart iptal ediliyor. Siz bal gibi 1 maç oynamama cezasını kaldırabilirdiniz. 94'e 6'dan dolayı kaldıramadığınızı söylüyorsanız, daha önce kaldırdınız. Tedbiri kaldırın, oyuncumuz maçta oynasın dedik, onu da kabul etmediniz. Ben bu hukuksuzluğu Beşiktaş camiasına nasıl anlatabilirim? " şeklinde konuştu.

Başakşehir maçının hakem atamasına eleştiri

Engin Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile sahalarında oynayacakları mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in atanmasını da eleştirerek, "Benim kaptanımın görev almaması kime yarıyor. 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atandı. Bunu nasıl iyi niyetle yorumlayalım. Bu hakem, bir meydan okumayla üst üste iki kere maçımıza atanan bir hakem. Biz futbolda şiddetin teröre dönüşmemesini nasıl önleyeceğiz. Bu kurullarla önleyeceğiz. Kurulların değişmesini isteyen başta Beşiktaş'tı ama futboldan anlamayan insanlardan kurullar oluşturdunuz. Esası şekle defa ettiniz" diye konuştu.

"Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz"

"Biz yalnız kendimiz için bir şey istemiyoruz" diyen siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbol camiasının tamamı için adalet istiyoruz. Bir hakemin bir maçta böyle, öteki maçta başka karar vermesini istemiyoruz. PFDK ve Tahkim'in bir öyle, bir böyle kararlar vermesini istemiyoruz. Sürekli saygı çerçevesinde yaklaşıyoruz ama bize yönelik haksızlıklar arttıkça sesimiz yükselecektir. Kibar duruyorsak uysal koyun değiliz. Gerçekler karşısında susmayız."

Son olarak Beşiktaş taraftarına da seslenen Engin Baltacı, pazartesi günü oynayacakları Başakşehir maçında yabancı madde atılmamasını ve küfür edilmemesini, sadece takıma destek verilmesini istedi.