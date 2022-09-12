Engin Baltacı: "Bu hakemlerle bu iş olmaz"

- Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı Başakşehir maçının ardından basın açıklaması yaptı. Herkes için adalet istediklerini söyleyen Baltacı, bu hakemlerle bu işin olmayacağını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken 2. Başkan Engin Baltacı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir futbol gecesini daha geride bıraktıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Baltacı, "Ben ve bütün futbol kamuoyunun aklında kalan en önemli enstantane Beşiktaş tribünleridir. Bütün gergin, olumsuz ve tahrik edici ortama karşı takımını nefesinin sonuna kadar desteklediler. Bütün davranışlara karşı sükunetini korudu tribünler. Maç sonunda da takımı çağırıp tek tek bütün oyunculara teşekkür ettiler. Beşiktaş taraftarının bütün futbol camiasına örnek olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde devam etsinler. Son transferlerimizi de izledik. Son derece uyumlu transferler yaptık. Bütün olumsuzluklara rağmen taraftarlarımız takımının şampiyon olacağına emin. Ben ve yönetici arkadaşlarım da eminiz, başkanımızın da kuşkusu yok" diye konuştu. Cuma günü Josef de Souza'yla yaptıkları basın toplantısını hatırlatan Baltacı, "MHK'nin Metin Kalkavan'ıyla başlayan süreç, hukuk kurulunun bize göre hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulu'nun savunmayı göz önünde bulundurmayan, dinlemek bile istemeyen tutumuyla devam etti. MHK'nin kimsenin anlamadığı algoritmayla, 3 aydır düdük çalmamış bir hakemi, haftanın en zor maçına vermiş ve bunlardan kim yararlanıyor diye sormuştum. Sorunun da cevabını bu akşam almış olduk. Hakemle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum ama başkanımızın 'Bu hakemlerle bu iş olmaz' dediği tutumunu biz de devam ettiriyoruz. Sevgili hakemimizin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım Beşiktaş'ın büyük seyircisi böyle bir duyguya kapılmaz" ifadelerini kullandı.

"HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Maçın hakemiyle ilgili sözlerine devam eden Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Bir tek örnek vereyim. 2 takımın hocasına sahadaki hakemin davranışını ve tutumunu takdirlerinize sunuyoruz. Ankaragücü maçında 'Kırmızı göster' diye, orta sahada olayların göbeğindeki hakemin neredeyse başının etini yiyen VAR ve 4. hakem, rakip takım hocasının davranışlarını hiç görmemiş. Kimseyi hedef gösterme gibi bir derdimiz yok. Biz herkes için adalet istiyoruz. Bütün koşulların herkes için standart olmasını istiyoruz. Neredeyse kanaat getireceğiz ki, bu akşamki maçın hakeminin Beşiktaş'ın hocalarıyla bir sorunu var" diyerek devam etti. Maça da değinen Baltacı, "Biz son transferlerimizi bugün izleme şansı bulduk. Çok değerli ve yararlı transferler yaptığımızı gördük. Seyircimizin de bu anlamda mutlu olduğunu görüyoruz. Onlar bize inanmaya devam etsinler. Mutlaka şampiyon olacağız. Bu olduğuna inandığımız gerilim oyunlarını sahada oynadığımız oyunla bozacağız. Biz başta başkanımız olmak üzere yönetim olarak buna inanıyoruz ve bütün camianın da inanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)