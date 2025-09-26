Engin Aksöz'ün Adı Tofaş Spor Salonu'nda Yaşatılacak

Tofaş Spor Kulübü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bursa basınının duayen spor yazarlarından Engin Aksöz'ün adını ölümsüzleştirdi. Yeni sezonda Tofaş Spor Salonu'ndaki basın tribünü artık "Engin Aksöz Basın Tribünü" olarak anılacak.

Tofaş Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda basın camiasında iz bırakan Engin Aksöz'ün adını yaşatacak. Basketbolu yakından takip eden ve uzun yıllar spor basınının duayen isimleri arasında yer alan Aksöz'ün ismi, artık Tofaş Spor Salonu Basın Tribünü'nde yaşayacak.

Fenerbahçe maçı öncesi anma töreni

Yeni sezonun açılışında 27 Eylül Cumartesi günü oynanacak Tofaş - Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi ile birlikte merhum Aksöz için bir anma organizasyonu düzenlenecek.

Tofaş'tan vefa mesajı

Tofaş Spor Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bursa basınında uzun yıllar spor haberciliğine emek veren, basketbolu çok seven Engin Aksöz'ün eksikliğini yeni sezonda fazlasıyla hissedeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz."

Engin Aksöz kimdir?

11 Mart 1952 doğumlu olan Engin Aksöz, 1972'de Bursa Erkek Lisesi'ni, 1979'da ise Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Bursa Hakimiyet, Olay ve Yeni Dönem gazetelerinde uzun yıllar görev yapan Aksöz, son dönemde Bursadabugün internet haber sitesinde köşe yazıları kaleme aldı ve spor programları sundu. Spor yorumculuğuyla da tanınan Aksöz, Evli ve iki çocuk babası ve aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi yönetim kurulu üyesiydi. - BURSA