Engelsiz spor okulları başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nca düzenlenen ve yıl boyu sürmesi planlanan Engelsiz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nca düzenlenen ve yıl boyu sürmesi planlanan Engelsiz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Büyükşehir belediyesine ait tesislerde her yaş grubundan görme, işitme ve bedensel engelli birey, goalball, futsal, oturarak voleybol, judo, güreş, yüzme, basketbol, bisiklet, tekvando, bocce, para tekvando, karate, hentbol, tekerlekli sandalye tenis, masa tenisi, badminton, bilek güreşi, para okçuluk olmak üzere 19 spor branşında eğitim alabilecek.

Bu çerçevede Engelsiz Spor Okulları'ndan yararlanmak isteyen sporseverler, Büyükşehir'e ait https://forms.gle/maygfwMGKj8b47GM8 internet adresinden başvuru formunu doldurabilecek veya "0 531 589 30 89" iletişim numarasından kayıt yaptırabilecek.

Türkiye'de ilk kez belediye bünyesinde Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü'nü açan GBB, bu şube müdürlüğü bünyesinde görme, işitme, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal yaşama bağımsız erişimlerinin sağlanması için faaliyet gösterirken, bir yandan da paralimpik oyunlar için altyapıyı oluşturacak sporcuların yeteneklerine göre yönlendirilmeleri için çalışıyor.

Gaziantep Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde toplam 14 branşta çalışmalarını sürdüren 60 lisanslı paralimpik sporcu, şu ana kadar ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 30 madalya elde etti. GBB, açacağı Engelsiz Spor Okulları ile hem engelli bireyleri spora yönlendirerek onları sosyalleştirmek hem de Gaziantep'in adını ulusal ve uluslararası şampiyonalarda duyuracak yeni sporcular keşfetmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP