Türkiye'de ilk kez Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ortak düzenlediği Engelsiz Ödüller sahiplerini buldu. Engelli sporculara yönelik düzenlenen ödül gecesinde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye'de ilk kez Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ortak düzenlediği Engelsiz Ödüller sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TSYD'nin ortak düzenlediği "Engelsiz Ödül Töreni" Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye'de ilk kez "engelli sporculara" yönelik düzenlenen ödül gecesinde 10 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Geceye spor camiası ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, organizasyonun önemine dikkat çekti. Tongsir, şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk kez düzenlenen böylesine özel bir geceye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yola çıkarken kendimize 'Spordan da Öte' sloganını seçtik. Bu sadece spor değil, bir azim, bir inanç, bir sabır... TSYD olarak mücadele eden, ter döken, ülkesine madalya getirmek için canını dişine takan insanların engelli olduğuna inanmıyoruz. Bugün düğmeye bastık. Bu ilkti, bundan sonra geleneksel olarak her yıl düzenleyeceğiz. Bu ödül töreni her yıl yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile başta Petrol Ofisi ve Saran Grubu'na ve tüm sponsorlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Törene TFF Onursal Başkanı Şenez Erzik, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Öztürk, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da katıldı.

Törende ödül alan sporcular şöyle:

YILIN MİLLİ TAKIMI: Golbol Kadın Milli Takımı

YILIN KADIN SPORCUSU ÖDÜLÜ: Sevda Altunoluk (Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı)

YILIN ERKEK SPORCUSU ÖDÜLÜ: Abdullah Öztürk Milli Para Masa Tenisi Sporcusu

YILIN ANTRENÖRÜ ÖDÜLÜ: Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı Başantrenörü)

AZİM ÖDÜLLERİ: Sevilay ÖZTÜRK – Sümeyya Boyacı (Paralimpik Yüzme Milli Takım Sporcuları)

YILIN ÇIKIŞ YAPAN SPORCUSU ÖDÜLÜ: Fatma Damla Altın (Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı Sporcusu - Uzun Atlama) ve Ayşegül Pehlivanlar (Paralimpik Atıcılık Milli Takım Sporcusu)

VEFA ÖDÜLÜ: Dilara Çevik (Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı Sporcusu - Yürüyüş), Emirhan Akçamoce (Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı Sporcusu), Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takım Sporcuları Benay Balcı ve Merve Peker)

FARKINDALIK ÖDÜLÜ: Ampute Futbol Milli Takımı

YAVUZ KOCAÖMER ÖZEL ÖDÜLÜ: Korhan Yamaç (Paralimpik Atıcılık Milli Takım Sporcusu)

SAĞLIK KAHRAMANI ÖDÜLÜ: Prof. Dr. Nevin Ergun"