Engelsiz Ödül Töreni'nde oylama sona erdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile Petrol Ofisi iş birliğinde gerçekleşecek olan Engelsiz Ödül Töreni'nde oy verme süreci sona erdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile Petrol Ofisi iş birliğinde gerçekleşecek olan Engelsiz Ödül Töreni'nde oy verme süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde, Türkiye'de ilk kez 'engelli sporculara' yönelik gerçekleşecek ödül töreninin oylaması 14 Nisan'da başlamıştı. Tam 18 gün süren ve yoğun katılımla yapılan oylama dün 23.59'da sona erdi.

TSYD üyeleri ve sporseverler, 'Yılın Erkek Sporcusu, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Milli Takımı, Yılın Antrenörü' kategorilerinde oylarını kullandı.

Bu kategorilerde ödüle layık görülen isimler, 4 Mayıs Perşembe akşamı davetliler önünde açıklanacak. 'SpordandaÖte' sloganıyla düzenlenecek gecede oylamaya çıkan bu kategorilerin yanı sıra; Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ve Yavuz Kocaömer Özel Ödülü de verilecek.

Oğuz Tongsir: "Spordan da öte bir gün olacak"

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, oylamaya büyük bir ilgi gösterildiğini söyledi. Türkiye'de ilk kez böyle bir ödül töreninin yapılacağına vurgu yapan Tongsir, "Ödül törenine artık 2 gün kaldı. 14 Nisan'da başlayan oylamaya sporseverler büyük bir ilgi gösterdi. Oylamaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Ödül alacak isimlerin açıklanmasını da heyecanla bekliyoruz. Sloganımızda da belirttiğimiz gibi 'Spordan da Öte' bir gün olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL