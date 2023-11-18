Engelsiz Kafe Özel Çocukları GastroAntalya'da Hamburger Hazırladı

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafenin özel çocukları, mutfağın yıldızlarını buluşturan Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması'23 GastroaAntalya'da hamburger hazırladı. Ünlü şeflerin tattığı hamburgerler tam not aldı.

Akdeniz Şefler Kulübü Derneği'nin (ASKDER) Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4'üncüsünü düzenlediği GastroAntalya'da, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarını yürüten Engelsiz Kafesinin, özel çocukları tezgah başına geçti, şeflerle birlikte hamburger hazırladı. Ünlü şeflerden oluşan jürinin beğenisine sunulan hamburgerler, tam not aldı.

Özel çocuklara hamburger hazırlamasında yardım eden şeflerden Mehmet Yeser, onlarla hamburger yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yarışmanın jüri üyeliğini ve aynı zamanda başkanlığını yapan şef Bilal Yüreğir "Benim 4'üncü kez özel çocuklarımızla deneyimim oldu. Her sene heyecanla bugünü bekliyoruz. Yarışmanın en güzel, en tatlı ve en heyecanlı geçtiği nokta burası" diye konuştu.

Yüreğir özel yeteneklerin hazırladığı lezzetleri tadarken sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgiyle yapılan bir yemeğin ne kadar lezzetli ne kadar güzel olacağını bir kez daha test ediyoruz. Yediğim en güzel hamburger diyebilirim. Çünkü aşkla ve sevgiyle yapılmış. Onların yüreklerinin güzelliği, yüzlerinin güzelliği buraya yansımış."

Özel çocuklardan Hakan Demirhan ise yarışmanın kendisi için çok güzel geçtiğini belirterek Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a yarışmadan selamlarını söyledi. Yarışmanın sonunda yarışmanın başkanları Tamer Özkan ve Yüreğir tarafından çocukların her birine madalya verildi. Madalya alan yarışmacı Umutcan Akıncı ise madalya almanın heyecanıyla yaptığı konuşma seyircilerden alkış topladı.

GastroAntalya'ya 32 çocukla katıldıklarını belirten Adalya Vakfı Engelsiz Kafe eğitmeni Hande Aydurdu, etkinliğe katılarak amaçlarının çocukların sosyalleşmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Aydurdu, çocukların özellikle sevgiyle yaklaşılan her yerde mutlu olduklarının da altını çizdi. - ANTALYA