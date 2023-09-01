Engelliler için spor ve eğlence bir arada

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan 'Hareket Var Kusur Yok' projesi kapsamında Kusursuz Kafe'de engellilerle birlikte dans ve egzersiz etkinlikleri düzenleniyor.

Düzce Belediyesince engelli bireylerin toplumsal hayata uyumu için 9 yıl önce Kent Park'ta hizmete açılan Kusursuz Kafe'nin çalışanlarının, iş motivasyonunun artırılması amacıyla "Hareket Var Kusur Yok" projesi başlatıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında cuma günleri kafeye gelen eğitmenler, 15 engelliyle müzik eşliğinde dans ediyor ve onlara egzersiz yaptırıyor.

Proje sayesinde mesaiye zinde başlayan engellilere, zaman zaman müşteriler de eşlik ediyor.

"Aerobik egzersizleri" yapılan etkinlikle, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi spor egzersizlerinin de her alanda vatandaşlarla buluşturulması amaçlanıyor.