Aydın'ın Buharkent ilçesinde pilot koltuğuna oturan dünyadaki ikinci engelli yarış pilotu Kübra Denizci Keskin, aldığı 3 madalya ile gönüllerde taht kurdu.

Dünyada ikinci, Türkiye'de de tek engelli kadın yarış pilotu olan Kübra Denizci Keskin, kullandığı otomobili ile pistlerin tozunu attırıyor. Engeline rağmen hayallerinin peşinden koşan ralli pilotu, rakiplerine korku saldığı kadar bu spora gönül verenlere de örnek oluyor. Kendi hikayesini kendisi yazan başarılı pilot, sağlıklı birçok erkek ve kadının bile cesaret edemeyeceği yarışlara katılıyor. Bununla da kalmayıp pistlerin tozunu attırarak başarıdan başarıya koşuyor.

16 yaşında engelli oldu

16 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinde yaşadığı sorun nedeniyle belden aşağısı tutmayan Kübra Denizci Keskin, otomobil sporlarına tutkun olması ve hayatının kesiştiği yarış pilotu nişanlısının desteği ile 2022 yılında başladığı yarış pilotluğu serüvenine 2023 yılı başında aldığı lisansın ardından resmen yarışlara katılmayı başararak hayatının en büyük tutkusunu gerçekleştirdi. Engel tanımayan ruhu ve çok sevdiği nişanlısı Ahmet Keskin'in de desteği ile direksiyona geçerek pistlere çıkmış. Dünyada ikinci Türkiye'de de tek engelli kadın yarış pilotu unvanını da kendisinde taşıyor. Lisansını almasının ardından bu sene Türkiye Tırmanma Şampiyonasına katılan engelli kadın pilot Kübra Denizci Keskin, Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. Ayağında da mücadelesini sürdürdü.

3 kupa alarak podyuma çıkmayı başardı

Deneyimli rakiplerine karşı direksiyona geçen azimli pilot, Türkiye'nin en zorlu tırmanma parkuru olarak lanse edilen ve pilotların oldukça zorlandığı 7 buçuk kilometrelik parkurdan 3 kupa alarak podyuma çıkmayı başardı. Sempatik tavırları ve çevresine verdiği pozitif enerjiyle hem Buharkentliler'in hem de rakiplerinin kalbinde taht kuran engelli kadın pilot, hayatta başarılı olmada engel tanımaması ile kendisi gibi tüm engellilere de örnek oluyor.

"Hayallerimin peşinden koşuyorum"

Hayallerinin peşinden koştuğunu ifade eden engelli yarış pilotu Kübra Denizci Keskin, "Buharkent'te düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı oldukça keyifli geçti bizim için. Güzel parkurlar vardı ve kupa ile ayrılıyorum bu yarıştan. ve ben 16 yaşında boyundan yaralanma geçirdim ve omurilik yaralanması sonrasında da hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Otomobil sporları içerisinde olmak benim için çok büyük bir tutkuydu. 2022 yılında lisans alarak 2023 turnuvalarına katılarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Türkiye'deki ilk engelli kadın pilotum. Aynı zamanda da dünyada ikinciyim. Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Çünkü hem bir engellerin aşılabildiğini göstermek açısından hem de limitleri zorlayabilmek açısından otomobil sporları içerisinde yer almaktan çok büyük keyif alıyorum. Burada da çok keyifli bir organizasyon geçirdik. Buradaki organizasyonda bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bana bu fırsatı veren sponsorlarım da benim için önemli. Çünkü otomobil sporlarında yer almak çok kolay değil. Gerçekten ciddi bütçelere sahip. O yüzden buradan sponsorlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Ben engellilerle ilgili mesaj vermek isterim. Ülkemizde engellilerle ilgili bir farkındalık oluşturmak istiyorum ben. Yaşadığımız zorluklara rağmen aslında istediğinizde her şeyi başarabiliriz. Önemli olan bir şeyleri hayal etmek ve hayal ettiğiniz şeyleri birilerine inandırabilmek. Benim için otomobil sporlarına giriş bu şekildeydi. Çok kolay bir süreç değildi. Ben tek elle yarışıyorum ve limitleri zorladığımız bir parkurda bu çok kolay olmuyor. Umarım bundan sonraki süreçte de birçok engelliyi bu sporda görebiliriz. Ben otomobil sporlarına girmek istediğimde Ahmet'le tanıştım ve benim aslında bu sporda olmamı sağlayan yegane kişi kendisidir. Çünkü çok zor bir süreçten geçiyorduk. Otomobili arabamızı kendimiz hazırladık. Yarış arabamızı. ve bu süreçte Ahmet bana çok ciddi destek oldu. ve daha sonrasında da zaten yollarımızı birleştirme kararı aldık. 26 ağustosta da düğünümüz var. Her şey bizim için çok keyifli geçiyor" dedi. - AYDIN