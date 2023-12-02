Engelli Sporcular Uluslararası Yarışmalarda 841 Madalya Kazandı

Para milli sporcular bu yıl uluslararası yarışmalarda 296'sı altın 841 madalya aldı. Engelli sporcuların sayısı ve başarıları hakkında detaylı bilgiler verildi. Ayrıca engelli sporcular için özel tesislerin faaliyete geçirildiği ve desteklerin devam ettiği belirtildi.

Para milli sporcular bu yıl uluslararası yarışmalarda 296'sı altın 841 madalya aldı.

Bedensel, görme, özel sporcular ve işitme engelliler federasyonları bünyesinde kadın ve erkek toplam 49 bin 522 lisanslı sporcu bulunuyor, bunlardan 5 bin 440 erkek ile bin 324 kadın olmak üzere toplam 6 bin 764'ü faal olarak spora devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde down, zihinsel engelli (mental) ve otizm gruplarında lisanslı 22 bin 736 yer alıyor, bu sporcuların 2 bin 78 erkek ve 739 kadın olmak üzere 2 bin 817'si aktif olarak spor yapıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ise 8 bin 610 lisanslı sporcu kayıt altındayken, bunların 637'si faal spor hayatını sürdürüyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ise 6 bin 485 lisanslı sporcusu bulunuyor, bunlardan toplam bin 815 sporcu faal spor yapıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ise 11 bin 691 lisanslı sporcu kayıt altındayken, bunların bin 495'i spora devam ediyor.

Engelli sporcular geçen yıla kadar bu dört federasyonda toplanırken, bu sezondan itibaren sporcuların bazıları durumlarına göre diğer federasyonlara da dağıtıldı.

Bu yıl 29 Kasım'a kadar engelli sporcular uluslararası yarışmalarda 296 altın, 298 gümüş, 247 bronz olmak üzere toplam 841 madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

Engelli sporcular için özel tesisler de faaliyete geçirildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2007'den sonra inşa edilen tüm tesisler, engelli erişimine uygun şekilde yapılırken, 2007 öncesinde inşa edilen tüm tesisler de engelli vatandaş ve sporcuların kullanımına uygun hale getirilme süreçleri de Gençlik ve Spor Bakanlığınca tamamlandı.

Bunun yanı sıra Aksaray ilinde sadece engelli sporcuların, paralimpik oyunlarına hazırlanabilmeleri için özel olarak Türkiye'nin ilk Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi 2015 yılında açıldı.

Bu spor kompleksinde milli paralimpik takımlar kamp süresince her türlü imkana kavuşuyor. Tesislerde, özel antrenman salonlarının yanı sıra konferans salonu, yemekhane, fizik tedavi ve diyet hizmetleri de bulunuyor.

Engellilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için birçok avantaja sahip 80 yatak kapasiteli merkez, özel sporcuların şampiyonalara yüksek motivasyonla hazırlanmasını sağlıyor.

Hazırlık merkezinin yanında ayrıca 2021'de engelli sporcuların erişimine uygun 7 antrenman salonuna sahip merkez spor salonu binası da faaliyete geçti. Takımlar, merkezden dışarı çıkma gereksinimi duymadan antrenmanlarını yapıyor. Spor salonlarının konaklama alanına yakın konumda olması da milli takımlar ve kentteki diğer engelli sporcular için avantaj sağlıyor.