Engelli Sporcular Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı ile Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Tekirdağ'da engelli sporculardan oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için çalışıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyince 2 yıl önce proje kapsamında 4 kişiden oluşan boccia takımı kuruldu.

Boccia ile sosyalleşen sporcular zamanla kendini geliştirdi.

Yaptıkları çalışmaların ardından geçen yıl katıldıkları Bedensel Engelliler Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'nda farklı kategorilerde madalyalar kazanan özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazandı.

Çalışmalarını sürdüren takım, 8-13 Ağustos'ta Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Sporcular şampiyonadan elleri boş dönmemek için antrenmanlarına devam ediyor.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Murat Sarılarlı, AA muhabirine, özel bireylerin bu sporu yaparak hem sosyalleştiğini hem de diğer engelliler için rol model olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin imkan verildiğinde her şeyi başarabileceğini göstermek istediklerini ifade eden Sarılarlı, "Geçen yıl ilk defa katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği alarak şehrimize gümüş madalyayla döndük. Bu yıl da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımımız engellilerin topluma kazandırılması, sosyal yaşamın içinde var olması için önemli bir unsur oldu. Biz şu anda Tekirdağ'da tüm kurumlar, tüm dernekler, tüm spor kulüpleri tarafından tanınmaktayız. Sosyalleşme anlamında çok fazla katkısı var." diye konuştu.

Sarılarlı, bütün engellilerin bir spor branşıyla ilgilenmesi gerektiğini, sporun özel bireylere öz güven kazandırdığını dile getirdi.

Boccia ile engellilerin spora teşvik edilmesini sağladıklarını belirten Sarılarlı, "Evde oturan engellilerimiz var. Biz bu sporu kullanarak bu kardeşlerimizi, bu abilerimizi, yani dostlarımızı sosyal hayata kazandırmak istiyoruz." dedi.

Sarılarlı, özel bireylerin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini dile getirerek, "Biz bocciadan fayda gördük. Bütün ortopedik engelli kardeşlerime, dostlarıma da tavsiye ediyorum. Türkiye Şampiyonası'nda geçen sene bir ikincilik almıştık, bu sene tabii ki hedefimiz birincilik. Bu sene de bir dereceyle dönmek istiyoruz ama tabii ki hedef şampiyonluk." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Aykut Garip de boccia sporunun kendilerine çok şey kattığını aktardı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Garip, "Bu spor bizim hem ruhsal hem fiziksel olarak gelişmemize çok yardımcı oluyor. Geçen sene ilk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Şimdiki şampiyonada hedefimiz birincilik. Tekirdağ'ımıza güzel bir dereceyle gelmeyi planlıyoruz." dedi.

Tuncay Özhan ise hiç bilmedikleri boccia branşında 2 yılda çok yol katettiklerini dile getirerek, "Evden çıkmamıza vesile oldu bu öncelikle. Sosyalleşmemize katkı sağladı. Geçen sene şampiyonluğu elimizden kaçırdık, bu sefer daha iyi olacak. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum." diye konuştu.