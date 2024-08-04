Üye Girişi
Haberler

Engelli Sporcular Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı ile Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da engelli sporculardan oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için çalışıyor. Takım, geçen yıl gümüş madalya kazandığı şampiyonada bu yıl birincilik hedefliyor.

Tekirdağ'da engelli sporculardan oluşan Süleymanpaşa Belediyesi Boccia Takımı, Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için çalışıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyince 2 yıl önce proje kapsamında 4 kişiden oluşan boccia takımı kuruldu.

Boccia ile sosyalleşen sporcular zamanla kendini geliştirdi.

Yaptıkları çalışmaların ardından geçen yıl katıldıkları Bedensel Engelliler Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası'nda farklı kategorilerde madalyalar kazanan özel sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazandı.

Çalışmalarını sürdüren takım, 8-13 Ağustos'ta Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Sporcular şampiyonadan elleri boş dönmemek için antrenmanlarına devam ediyor.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Murat Sarılarlı, AA muhabirine, özel bireylerin bu sporu yaparak hem sosyalleştiğini hem de diğer engelliler için rol model olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin imkan verildiğinde her şeyi başarabileceğini göstermek istediklerini ifade eden Sarılarlı, "Geçen yıl ilk defa katıldığımız Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği alarak şehrimize gümüş madalyayla döndük. Bu yıl da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımımız engellilerin topluma kazandırılması, sosyal yaşamın içinde var olması için önemli bir unsur oldu. Biz şu anda Tekirdağ'da tüm kurumlar, tüm dernekler, tüm spor kulüpleri tarafından tanınmaktayız. Sosyalleşme anlamında çok fazla katkısı var." diye konuştu.

Sarılarlı, bütün engellilerin bir spor branşıyla ilgilenmesi gerektiğini, sporun özel bireylere öz güven kazandırdığını dile getirdi.

Boccia ile engellilerin spora teşvik edilmesini sağladıklarını belirten Sarılarlı, "Evde oturan engellilerimiz var. Biz bu sporu kullanarak bu kardeşlerimizi, bu abilerimizi, yani dostlarımızı sosyal hayata kazandırmak istiyoruz." dedi.

Sarılarlı, özel bireylerin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini dile getirerek, "Biz bocciadan fayda gördük. Bütün ortopedik engelli kardeşlerime, dostlarıma da tavsiye ediyorum. Türkiye Şampiyonası'nda geçen sene bir ikincilik almıştık, bu sene tabii ki hedefimiz birincilik. Bu sene de bir dereceyle dönmek istiyoruz ama tabii ki hedef şampiyonluk." şeklinde konuştu.

Oyunculardan Aykut Garip de boccia sporunun kendilerine çok şey kattığını aktardı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Garip, "Bu spor bizim hem ruhsal hem fiziksel olarak gelişmemize çok yardımcı oluyor. Geçen sene ilk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Şimdiki şampiyonada hedefimiz birincilik. Tekirdağ'ımıza güzel bir dereceyle gelmeyi planlıyoruz." dedi.

Tuncay Özhan ise hiç bilmedikleri boccia branşında 2 yılda çok yol katettiklerini dile getirerek, "Evden çıkmamıza vesile oldu bu öncelikle. Sosyalleşmemize katkı sağladı. Geçen sene şampiyonluğu elimizden kaçırdık, bu sefer daha iyi olacak. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Tekirdağ Türkiye Gümüş Spor Spor Güncel Haberler

Arap basınından İran-İsrail geriliminin seyrini değiştirecek iddia: Gizlice İran'a giden ABD heyeti 'Oyuna gelmeyin' diye uyardı

Arap basınından İran-İsrail geriliminin seyrini değiştirecek iddia: Gizlice İran'a giden ABD heyeti "Oyuna gelmeyin" diye uyardı

 Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

 Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan grup, restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlarla saldırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
29 yıldır faaliyetteydi! Türkiye'nin önde gelen otomotiv firması 07 Uğur Profil konkordato ilan etti

29 yıldır faaliyetteydi! Türkiye'nin önde gelen otomotiv firması 07 Uğur Profil konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title