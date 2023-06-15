Engelli sporcu David Sejor, Paris'te toplu taşıma sorunlarına dikkat çekti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan engelli sporcu David Sejor, Paris civarındaki toplu taşımada ciddi zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Eski hip-hop dansçısı olan ve gelecek yıl Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na atletizm dalında katılmak isteyen Sejor, AA muhabirine, engellilerin Paris ve civarındaki toplu taşımada karşılaştığı zorlukları anlattı.

35 yıldan fazla dansçılık yaptığını, 13 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu bir bacağını kaybettiğini belirten Sejor, engeline rağmen dans etmeye devam ettiğini dile getirdi.

Danstan sonra atletizme yöneldi

Birkaç yıl önce dansı bırakarak farklı bir branş olan atletizme yöneldiğini anımsatan Sejor, Paris Olimpiyat Oyunları için tekerlekli sandalyesiyle kısa mesafe koşularına hazırlandığı bilgisini verdi.

Sejor, yeni başladığı için, şu anda 100-200 metre mesafe koşuları yaptığını ifade etti.

Paris civarındaki toplu taşımada engellilerin erişim sorununa değinen Sejor, banliyö trenini almak için Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin bir personelini çağırması, bu personelin engelli vatandaşın trene girebilmesi için rampa koyması ve inmek istediği istasyon için başka bir çalışanın görevlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tren durduğunda kendiliğinden açılan bir rampa olması gerektiğini dile getiren Sejor, metro için durumun daha kötü olduğunu ve neredeyse hiçbir metro istasyonunun engelliler için erişilebilir olmadığını vurguladı.

Birkaç yıl önce toplu taşıma kullanmayı bırakarak arabayı tercih ettiğini aktaran Sejor, toplu taşımalarda her istasyona asansör kurulmasından yana olduğunu kaydetti.

Daha önce ABD, Norveç, Fas ve Benin'e gittiğini hatırlatan Sejor, "Açıkçası bir sorun olduğunda insanlar Fransa'ya nazaran yardımcı olabiliyor. Fransa'da yere düştüğünüzde insanlar sizi öylece bırakıyor." diye konuştu.

David Sejor, başından geçen bir olayı anlatarak, "(Toplu taşımada) bir defasında yürüyen merdivenlerden düştüm. ve kimse yardım etmedi." dedi.

Sejor, mağazalarda engellilere öncelik tanıyan kasalardan geçtiğinde ise insanların engellinin ne olduğunu anlamak için yukardan aşağı kendisini süzdüğünü vurgulayarak, "Bilmiyorum ama Fransa'da engellilik rahatsız ediyor. Bence, çok, çok fazla rahatsız ediyor." sözlerini sarf etti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nın yaklaştığına ve toplu taşıma konusunda hala bir şey yapılmamasına anlam veremediğine değinen Sejor, "Bence öncelik, toplu taşıma konusunda kafa yormak olur." ifadesini kullandı.

David Sejor, engellilerin toplu taşımaya erişimi konusunda Fransa'nın diğer ülkelere nazaran 30 yıl geride kaldığı tespitinde bulundu.

Fransız yasaları, toplu taşıma ve kamu alanı dahil hayatın farklı alanlarının, engelliler için erişilebilir olmasını zorunlu kılıyor.