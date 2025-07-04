Engelli Milli Sporcu Nihat Türkmenoğlu, 2028 Paralimpik Oyunları İçin Hazırlanıyor

Babasını kaybettiği trafik kazasında engelli kalan milli sporcu Nihat Türkmenoğlu, 2022'de altın madalya aldığı Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nihat Türkmenoğlu'nun hayatı, 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kazada babasını kaybeden ve yaklaşık 2 yıl hastanede tedavi gören milli sporcunun belden aşağısı felç kaldı.

Zor günleri engelli arkadaşının babasının tavsiyesiyle başladığı sporla aşan Nihat Türkmenoğlu, okçuluk kariyerine birçok başarı sığdırdı.

Milli takımla Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde kampa giren 37 yaşındaki Nihat Türkmenoğlu, AA muhabirine, kazadan sonra zor günler yaşadığını söyledi.

Bu dönemi atlatmanın kolay olmadığını anlatan milli sporcu, "Kendimi 4-5 yıl kadar eve kapattım. Sonra engelli arkadaşımın babasının tavsiyesiyle para okçuluğa başladım." dedi.

Sporla hayatının değiştiğini belirten Nihat Türkmenoğlu, katıldığı birçok organizasyonda derece elde ettiğini anlattı.

Türkmenoğlu, 2020 yılında milli takıma davet edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"O yıl paralimpik oyunları vardı, kendimi hazır hissetmiyordum. Salgından dolayı oyunlar bir yıl ertelenince benim için bir şans doğdu. O bir yılı sürekli kamplarda hocalarımızla çalışarak geçirdik. 2021'de kota yarışlarını kazanarak Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitme hakkı kazandım. Benim ilk uluslararası yarışmamdı ve kazanarak paralimpik oyunlarına katıldım. Tokyo Paralimpik Oyunları benim için çok güzel geçti, sıralamalarda 661 puanla rekor kırarak birinci oldum. Final maçında 142-141 yenilerek gümüş madalyada kaldım. Bir yıl sonra düzenlenen dünya şampiyonasında takım arkadaşım Yiğit Caner Aydın ile şampiyon olduk. Bireyselde de 2 Türk finale kalarak bir ilki başardık. Arkadaşım beni yendi ve ikinci oldum."

"Hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları"

Nihat Türkmenoğlu, kariyerinin zirvesindeyken yaşadığı bazı sorunlardan dolayı okçuluğa 2 yıl ara verdiğini belirtti.

Bu yüzden 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılamadığını anlatan Türkmenoğlu, "Kariyerime yeni bir sayfa açarak yeniden ok atmaya başladım. Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Uzun vadede hedefimiz Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları. Bunun için ilk adımı Aksaray'da attık. Dünya şampiyonasını iyi geçirebilmek için en iyi şekilde hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.