Engelli Kadın Ralli Pilotu Türkiye'de İlk, Dünyada İkinci Oldu

Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci engelli kadın ralli pilotu olan Kübra Denizci, özel bireylere örnek oluyor. Denizci, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 2. Ayak Kartepe yarışında mahalli kategori 4'te birincilikle ayrıldı. Engelli olarak bu başarıyı elde etmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirten Denizci, milli sporcu olmayı ve yurt dışında yarışmayı hedefliyor.

- O tekerlekli sandalyeye mahkum kalmadı, Türkiye'de ilk dünyada ise ikinci oldu

Sadece engelleri değil, limitleri de aşıyor

KOCAELİ - Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci engelli kadın ralli pilotu olan Kübra Denizci, özel bireylere örnek oluyor. Sadece engelleri değil limitleri de aşan Denizci, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 2. Ayak Kartepe yarışında mahalli kategori 4'te birincilikle ayrıldı.

Henüz 16 yaşındayken binanın üçüncü katından düşmesi sonucu boynu kırılan ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalan 35 yaşındaki Kübra Denizci, pes etmedi. Küçük yaşlardan itibaren motor sporlarına ilgi duyan Denizci, Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci engelli kadın ralli pilotu olma gururu yaşadı. Daha önce katıldığı iki yarıştan da kupa ile ayrılan Denizci, milli sporcu olmayı ve yurt dışında yarışmayı hedefliyor. Özel bireylere örnek olan Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda başarıdan başarıya koşuyor. Kocaeli'de de yarışan Denizci, sadece engelleri değil, limitleri de aşıyor. 24-25 Haziranda AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası 2. Ayak Kartepe yarışına katılan Denizci, burada da mahalli kategori 4'te birincilikle ayrıldı.

Türkiye'de ilk, dünyada ikinci özel kadın pilot

Türkiye'de ilk olabilmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Denizci, "Dünyada da ikinci kadın pilotum. Engelli olarak bunu başarabilmek benim için en büyük hayaldi. Özel bireylere örnek olmak istiyorum. Bu süreçte herkes bana çok büyük destek veriyor. Sponsor desteğine ciddi anlamda ihtiyacımız var. Hayalimi gerçekleştirmem noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük desteği oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür ederim" diye konuştu.

"Yurt dışında yarışmak istiyorum"

Başarıdan başarıya koşmak için sürekli çalışan Denizci, "Bu sene Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nı kendi kategorimde güzel dereceyle tamamlamak ve yurt dışında yarışmak istiyorum. Türkiye'den engelli olarak yarışan iki kadın pilottan biriyim. Ülkemizi yurt dışında temsil etmek milli sporcu olmak en büyük hayalim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel sporculara hassas davranıyor. Özel bireylerin yaşam alanlarını, hayatlarını kolaylaştırabilmek için bir şeyler yapmak çok önemli. Hem günlük hayatımızı kolaylaştırmak açısından hem de farklı bir şey yapmak istediğimizde yerel yönetimin desteği önemli, büyükşehir belediyesi de farkını burada göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.