Engelli Kadın Pilot Kübra Denizci Türkiye'de Bir İlke İmza Attı

Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki Kübra Denizci, 19 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Hiçbir zaman pes etmedi, kazadan 2,5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitirdi. Yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirdi, 18 yaşına girdiğinde ehliyet aldı ve hayallerini, tekerlekli sandalyeden "en özgür hissettiğim yer" dediği sürücü koltuğuna taşıdı. Üniversitede uluslararası ilişkiler okudu, işe girdi; 10 yıl sonra tekrar üniversite kazandı ve bu kez de psikoloji bitirdi, klinik psikoloji yüksek lisansına başladı. En büyük hayali olan motor sporlarında başarılı olabilmek için dik oturabilmesi, el ve kol kaslarını güçlü tutması gerekiyordu. Romatem Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde aylarca robotik fizik tedavi, ergoterapi, havuz terapisi ve çeşitli egzersizler alarak, zorlu pilotluk sürecine hazırlandı. Motor sporları için sıkı bir sürücü eğitiminden geçti; takımı, ona özel ralli otomobilini tasarlayıp modifiye edebilmek için aylarca uğraştı. Denizci, sonunda ilk yarışına çıktı ve Türkiye'deki ilk engelli kadın ralli pilotu olarak adını motor sporları tarihine yazdırdı. Ralli pistlerinde tanıştığı erkek arkadaşı Ahmet Keskin ise önceki gün gerçekleştirilen 47'nci Yeşil Bursa Rallisi'nin açılış seremonisinde, ona sürpriz bir evlenme teklifi yaparak mutlu anlar yaşattı.

"KÜBRA, BÜTÜN ENGELLİLER İÇİN UMUT IŞIĞI"

"'BUNU YAŞAMAMIŞ OLSAYDIM NE YAPARDIM?' DEDİM"

"FİZİK TEDAVİ EGZERSİZLERİMİ ASLA AKSATMADIĞIM İÇİN BAŞARDIM"

FIA, ONUN BAŞARISINI DÜNYAYA DUYURDU

"AVRUPA VE DÜNYA PİSTLERİNDE YARIŞMASI EN BÜYÜK HAYALİM"

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