Engelli Golf Milli Takımı Sporcusu Mehmet Kazan Gümüş Madalya Kazandı

Engelli Golf Milli Takımı sporcusu Mehmet Kazan, İtalya'da düzenlenen 2023 Uluslararası Giovanni Nasi ve Diasorin Kupası'nda gümüş madalya elde etti. Türkiye'yi temsil eden Kazan, toplamda 149 gross skorla ikinci olarak madalya kazandı.