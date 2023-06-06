Engelli Galatasaray taraftarı Murat İçli'nin aşkı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan yüzde 96 engelli Murat İçli, Galatasaray'a olan aşkıyla bilgisayar kullanarak takımın maçlarını izliyor ve 23. şampiyonluğunu kutluyor. Ağabeyi Emrah İçli, Murat'ın Galatasaray sevgisini her köşesine sığdırdığını ve maçlarda arı gibi yerinde duramadığını söylüyor.

- Engeli, Galatasaray aşkına engel olamadı

Yüzde 96 engelli, Galatasaray aşkıyla yanıp tutuşuyor

Kardeş Emrah İçli: "Ayak parmaklarıyla bilgisayarla uğraşıyor"

"Ağabeyim hayatının her köşesine engeline rağmen Galatasaray'ı sığdırdı"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan doğuştan yüzde 96 engelli raporu olan 40 yaşındaki Murat İçli, fanatiği olduğu Galatasaray'a 36 yıldır sevgisini eksiltmezken, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ikamet eden, yüzde 96 doğuştan engelli olan 40 yaşındaki Murat İçli'deki Galatasaray sevdası, çevresindekilerin de ilgisini çekiyor. 36 yıldır Galatasaray aşkıyla yanıp tutuşan Murat İçli, yaşamının her köşesine engeline rağmen Galatasaray'ı sığdırdı.

Galatasaray'ın geçmişten bu yana oynadığı tüm maçları ve futbolcuların fotoğraflarını tek tek ayak parmaklarıyla laptop bilgisayardan açıp izleyen İçli, aynı zamanda Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunun sevinci içerisinde. Murat İçli, engeline rağmen kimi zaman ayağa kalkıp gol ve galibiyet sevinçleri yaşıyor.

Murat'ın hayatında bulunan bütün malzemelerde Galatasaray'a dair bir amblemin olduğunu belirten Emrah İçli, ağabeyinin Galatasaray maçlarının hiçbirini kaçırmadığını ve her maçta pür dikkatini vererek izlediğini söyledi.

Emrah İçli: "Ağabeyimin sevinçleri bizi hayretler içerisinde bırakıyor"

Galatasaray aşkıyla ağabeyinin enerjisinin deli dolu olduğunu ifade eden Emrah İçli, "Murat ağabeyim yüzde 96 bedensel engellidir. Kendisi 40 yaşındadır. Ağabeyim, 36 yıldır Galatasaray aşkıyla yanıp tutuşan biridir. Galatasaray'ın bütün maçlarını aralıksız izler. Bunun için evimize özel bir firmanın uydusunu çektik. Kendisi bazen Galatasaray'ın geçmiş maçlarını açıp bilgisayardan takip ediyor. Yani Galatasaray'ın 1905'ten bu yana fotoğraf ve video kayıtlarını hiç sıkılmadan izler. Murat ağabeyimin yattığı yatak, yastık yüzü, battaniyesi, tişörtlerinin hepsi muhakkak Galatasaray'a dair olmalıdır. Kız kardeşim Fenerbahçeli, derbi maçlarında evde kaos ortamı oluşuyor. Galatasaray'ın oynadığı maçları yenmesiyle ağabeyimin sevinçleri hayretler içerisinde bırakıyor. Galatasaray aşkı engelini aşabilecek duruma getiriyor. Normalde asla yürüyemez ama gol sevinciyle Galatasaray bayrağını ayağa bir şekilde kalkıp tutar. Müthiş bir enerji ve coşkusu var. Kendisi koyu bir Galatasaraylıdır" dedi.

"Galatasaray maçlarında arı gibi yerinde duramıyor"

Galatasaray maçlarında ağabeyinin arı gibi yerinde duramadığını belirten İçli, "Normal günlerde ağabeyim heyecanlı ve hareketli olmaz. Ama bir Galatasaray maçı oldu mu, arı gibi yerinde duramıyor. Kimi zaman Galatasaray gol attığında yerde yuvarlanıp, takla atar. Bunları yüzde 96 engelli olan birinin yapması mümkün değildir. Bir Galatasaray maçı oldu mu, Murat'ı zapt etmek mümkün olmuyor. Ağabeyim, Galatasaray aşkından sosyal medya hesaplarını da kullanmaya başladı. Birçok platformda kendisine ait hesap açmış ve oradan da Galatasaray'ın maçlarını takip ediyor. Galatasaray'a dair sosyal medya hesabından sürekli paylaşım yapmaktadır. İl dışından hangi akrabası gelse muhakkak Galatasaray'a dair bir şeyler ister. İl dışından gelen her bir akrabadan bir üniforma kapıyor" diye konuştu.

Galatasaray aşkı ayak parmaklarını kullandırttı

Evlerinde ağabeyine ait bir bilgisayarın olduğunu ve Galatasaray'ın eski sezon maçlarını ellerini kullanamadığı için ayak parmaklarıyla açtığını dile getiren Emrah İçli, "Aynı zamanda ağabeyim Murat'a ait bilgisayar da bulunmaktadır. Kullandığı bilgisayarı herhangi birimizin görseli dahilinde öğrenmedi. Ağabeyim zaten parmaklarını kullanamıyor, ayak parmaklarıyla bilgisayarı kontrol altına alıyor. Bilgisayarında Galatasaray'ın bütün fotoğraflarını indiriyor. Kendine ait bilgisayarda Galatasaray klasörleri oluşturmuş. Mesela Galatasaray oyuncularından eski futbolcu Gheorghe Hagi'nin giymiş olduğu formayı 2004 yılında Bursa'da özel bir otelde çalışırken imzalatıp kendisinde hediye olarak vermiştim. O formayı hiç çıkarmaz. Öte yandan bilgisayarında Galatasaray'ın neredeyse bütün oyuncularının fotoğrafları da mevcuttur. Ağabeyimin hayatının her köşesine engeline rağmen Galatasaray'ı sığdırdı. 36 yıldır sabah Galatasaray aşkıyla uyanıyor, akşam Galatasaray aşkıyla uyuyor. Kendisinin Galatasaraysız bir günü olmamıştır" cümlelerine yer verdi.