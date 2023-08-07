Engelli Bisikletçiler Van Denizi Bisiklet Festivali'nde İlgiyle İzlendi

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'na katkı sunmak amacıyla düzenlenen 5. Van Denizi Bisiklet Festivali'ne katılan 3 engelli, ilgiyle izlendi. Festival, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleriyle Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize ediliyor.

BİTLİS (İHA) – ' Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'na katkı sunmak amacıyla düzenlenen 5. Van Denizi Bisiklet Festivali'ne katılan 3 engelli, ilgiyle izlendi.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe belediyeleriyle Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festival, birçok ilden yüzlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Van'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan 250 bisikletçinin arasında bulunan 3 engelli sporcu büyük ilgi görüyor.

Eşpedal Derneği üyesi Müslüm Olcay, severek etkinliğe katıldığını belirterek, "Gaziantep, Bursa ve İstanbul'dan katıldık. Bu tür organizasyonlar bizim hoşumuza gidiyor" dedi.

İstanbul'dan gelen görme engelli bisikletçi Özlem Arten de, etkinliğe katılmaktan gurur duyduğunu ve oldukça güzel geçtiğini kaydetti.

Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım ise etkinliğe 250 sporcunun katıldığını belirterek, "Çiftli bisikletçiler bizlere inanılmaz bir keyif kattılar" ifadelerini kullandı. - BİTLİS