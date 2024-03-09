Üye Girişi
Haberler

Engelli Bilek Güreşçi Halitcan Ünal, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Güncelleme:

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Halitcan Ünal, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için mücadele ediyor. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan Halitcan, bilek güreşi sporuna yönlendirildi ve başarılı bir kariyer elde etti.

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Halitcan Ünal'ın hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda daha önce kazandığı gümüş madalyanın ardından bu kez altın madalyaya ulaşmak.

Amcasının tavsiyesiyle küçük yaşlarda sporla tanışan Halitcan, bir süre kort tenisi ve basketbolla ilgilendi. 2016 yılında skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı sebebiyle ameliyat edilen Halitcan, 3 yıl spor yapamadı.

Halitcan, tanıştığı bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay'ın yönlendirmesiyle bu spora başladı.

Geçen sene milli takıma katılan 19 yaşındaki Halitcan, 6 yılda 4 Türkiye birinciliği, 3 gümüş, 1 bronz madalya; Avrupa'daki turnuvalarda da 2 gümüş madalya elde etti.

Milli sporcu, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda sol kolda altın madalyaya ulaşarak, 2-12 Mayıs'ta Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Halitcan Ünal, AA muhabirine, bilek güreşinde milli takımda yer aldığını, bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Sporun kendisi için bir aşk olduğunu, kendisini bu şekilde ifade edebildiğini aktaran Halitcan, "Başka birisi şiir veya yazı yazar, farklı şeyler yapar. Ben kendimi burada gösterebiliyorum. 'Ben buyum' diyebiliyorum. Ayrıca benim için bir şans, kendi yeteneğimi bulabildim." diye konuştu.

"İnsanın kendisini bulması lazım"

Doğuştan engelli olduğunu dile getiren milli sporcu, "Ailem bana çok destek oldu, özellikle amcam beni spora yönlendirdi. İlk başta Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Beşiktaş'ın futbol maçlarını izlemeye gidiyordum. Sonra kort tenisine yöneldim, arada bir de at binmeye gidiyordum." ifadelerini kullandı.

Skolyoz hastalığı sebebiyle geçirdiği ameliyatın ardından bir süre hiçbir aktiviteye katılamadığını aktaran Halitcan, "Bu bir engel olmadı. İnsanın kendisini bulması lazım, nasıl ifade edebileceğini bir şekilde öğrenmesi lazım." şeklinde görüş belirtti.

Halitcan, kardeşi yüzerken onu beklediği esnada duvara karşı kort tenisi oynadığını, o sırada bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay ile tanıştığını anlatarak, kendisine, "Bu sandalyeyi kendin mi kullanıyorsun, başka birisi sana yardım mı ediyor? Senin kolların güçlüdür bilek güreşine başla." demesi üzerine bilek güreşine yöneldiğini ifade etti.

Geçen sene Türkiye şampiyonu olduğunu, Avrupa'da ise gümüş madalya elde ettiğini kaydeden Halitcan, "Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene Avrupa Şampiyonası, Slovakya'da düzenlenecek. İnşallah gümüş madalyayı altın yapacağız. Ondan sonra dünyada da hedeflerimiz var, inşallah orada da madalya almak istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, spora yönlendiren ailesi ve antrenörünün kendisine güzel bir gelecek sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title