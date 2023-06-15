Engel Parkurlu Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler elemeleri tamamlandı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Engel Parkurlu Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler eleme müsabakaları yapıldı. Milli sporcular Barış Doğu Çelik, Erkan Altunay, Kıvanç Taşyaran ve Jan Demir Vurdum elemeleri geçerek finale kalmayı başardı. Yarın kadınlar eleme yarışlarıyla devam edecek.