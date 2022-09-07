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Engel Atlama Balkan Şampiyonası, Romanya'da yapılacak

Spor Haberleri

Engel Atlama Balkan Şampiyonası, Romanya'da yapılacak

Engel Atlama Balkan Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Engel Atlama Balkan Şampiyonası yarın Romanya'da başlayacak.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 8-11 Eylül tarihlerinde Vlasia kentinde yapılacak.

Milli biniciler, usta, genç, genç yetişkin, kadın, yıldız olmak üzere tüm kategorilerde Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Romanya Eylül Spor Haberler

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