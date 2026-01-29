Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin'den 1 aylık rapor: 8 transfer, 18 dosya kapatma

Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, göreve geldikleri kısa sürede 18 icra dosyasını temizlediklerini ve Süper Lig ağırlıklı toplam 8 transferle takımı ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirtti. Zengin, "Bazı yollar taşlı olabilir ama biz bu takımı bu ligde tutacağız" dedi.

Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin, Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak yeşil-siyahlı kulübün son 1 aylık yönetim sürecini ve transfer çalışmalarını değerlendirdi. Göreve çok sıkıntılı bir dönemde geldiklerini hatırlatan Zengin, ilk iş olarak futbolcu alacaklarını ve kulübün önündeki engel olan 18 dosyayı ödeyerek kapattıklarını açıkladı.

Süper Lig ağırlıklı 8 yeni isim

Devre arasında adeta yeni bir kadro inşa ettiklerini belirten Başkan Zengin, transferlerin kalitesine vurgu yaparak, "Transfer çalışmalarımız aralıksız sürdü. Bugüne kadar bitirdiğimiz isimlerle birlikte toplam 8 futbolcu almış oluyoruz. Bu devre arası için çok önemli bir rakam. Şu ana kadar aldığımız tüm futbolcu kardeşlerimizi Süper Lig ekiplerinden kadromuza kattık. Yabancı transferinde de bugün son noktaya geldiğimiz isimler var, inşallah onları da bitireceğiz" dedi.

"Kaybedecek 1 puanımız bile yok"

Takım olabilme yolunda zamana ihtiyaçları olduğunu ancak ligdeki durumun ciddiyetinin farkında olduklarını söyleyen Enes Zengin, "Poyraz, Melih ve Kerem gibi isimler takıma katılır katılmaz maça çıkmak zorunda kaldı. Henüz tam anlamıyla takım olamamanın etkilerini yaşıyoruz ancak inanıyorum, başaracağız. Bizim kaybedecek 1 maçımız, 1 günümüz hatta 1 puanımız dahi yok. Bolu maçıyla birlikte çıkış yakalayacağız" diye konuştu.

"Yolumuzun uzun olması sorun değil, zamanımız kısıtlı"

Zamanın kısıtlı olmasına rağmen kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirten Zengin, "Bolu maçı olmak üzere biz buradan bir çıkış yakalayacağız artık. Elimizden geldikçe nokta atışıyla çözmeye çalışıyoruz. Bugünden yarın, Bolu maçına yetiştireceğimiz bir, iki isim var inşallah. İnanıyoruz, bazı yollar taşlı, yolumuzun uzun olması sorun değil, zamanımız kısıtlı. Biz bu kısa zamanda neler yapabiliriz onun hesabındayız. Bolu maçından galibiyetle döneceğiz, inanıyorum. O tribünler dolu olacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA