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Enes Ünal'ın gol ve asistiyle Bournemouth, Brighton'ı 3-0 yendi

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İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ın birer gol ve asistle oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 yendi. Bournemouth, Marcos Senesi, Enes Ünal ve Justin Kluivert'ın attığı gollerle galip geldi. Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçta bir gol attı ve bir golde asist yaptı. Bournemouth 48 puana yükselerek 10. sırada yer aldı, Brighton ise 12. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal'ın birer gol ve asistle oynadığı maçta Brighton'ı 3-0 yendi.

???????Premier Lig'in 35. haftasında Brighton'ı ağırlayan Bournemouth, 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gollerle galip geldi.

Takımının ikinci golünü kaydeden ve birinci golde asist yapan Enes, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika süre aldı.

Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

Bu sonuçla 48 puana yükselen Bournemouth, 10. sırada yer aldı. Brighton ise 44 puanla 12. sırada kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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