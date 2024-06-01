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Enes Ünal, EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sol ayak başparmağı kırılan Enes Ünal'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Muayene sonucunda sol ayak başparmağında kırık tespit edilen milli futbolcunun sakatlığının tam olarak iyileşmeyeceği belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sol ayak başparmağı kırılan Enes Ünal'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında aldığı darbenin ardından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen milli futbolcunun sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Yaşadığı sakatlığın EURO 2024 süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden Enes, A Milli Takım'ın geniş kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Spor

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