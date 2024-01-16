Enes Soy: Hedefimiz 1. Lig

TFF 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Enes Soy, hedeflerinin 1. Lig olduğunu söyledi.

Sezonun ilk yarısı İskenderunspor'da geçiren, şimdi de TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Iğdır FK'ya transfer olan Enes Soy, ilk devrede oynadığı 15 maçta, 10 gol kaydetti. Soy, kariyerine Iğdır'da devam edeceği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Beni çok istediler. Ben de hiç düşünmeden gelen teklifi kabul ettim. Iğdır'ın başarısı için mücadele edeceğim" dedi.

Gecen sene İskenderunspor ile kaçırdığı şampiyonluğu Iğdır FK'da yaşamak istediğini ifade eden Enes Soy, "Sezonun 2. yarısına Arnavutköy Belediye galibiyetiyle başladık. İyi seri yapıp, şampiyonluk hedefi doğrultusunda emin adımlarla yolumuza devam edip, Iğdır FK'yı 1. Lig'e taşımak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL