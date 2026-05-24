Enes Özdemir: Karatenin olimpik bir branş olmaması beni çok üzüyor

Milli sporcu, kazandığı altın madalyanın ardından yaptığı açıklamada, "Burada dört kez Avrupa şampiyonu oldum. Daha önce yarıştığım bir arenaydı. Böyle bir ortama alışkınım. Finale çıkarken tabii ki ister istemez, kaçıncı maçıma çıkarsam çıkayım, bir stres oluyor. O stresle baş edip bu altın madalyayı boynuma taktığım için şu an çok mutluyum. Altıncı şampiyonluğum oldu. Dört tane takım katada aldık, iki tanesini de bireyselde aldım. Geçen yılın Avrupa şampiyonuydum. Bu yıl da çok şükür domine ettik, tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyum. En iyi katam zaten Unsu. Unsu ile finale kalmam ayrıca bir avantajdı. Güzel bir şekilde finali de kapattık. Burada 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında takım katada da şampiyonluk yaşamıştım. Buradan takım arkadaşlarım Ali Sofuoğlu ve Emre Vefa Göktaş'a da teşekkür etmek isterim. Çok şükür altıncı Avrupa şampiyonluğumu aldım. Mutluyum" diye konuştu.

'İNŞALLAH NİCE ŞAMPİYONLUKLAR ALACAĞIZ'

Gelecek hedefleriyle ilgili de konuşan Özdemir, "Dahası, niceleri inşallah gelecek. Bunlar 5 olacak derken bu 6 oldu. 7'si, 8'i, 9'u, 10'u inşallah gelecek. Daha büyük başarılar için en büyük şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları. Avrupa Oyunları Türkiye'de olacak. Onun için de ayrıca mutluyum. Seneye hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Avrupa Oyunları'nda hem de Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

'VURDUĞUM YUMRUĞU, ATTIĞIM TEKMEYİ, BASTIĞIM YERİ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE HİSSETTİM'

Enes Özdemir konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendimi iyi hissettiğim için 'Tamam' dedim, 'Ben bu maçı aldım.' Çünkü hissiyatlarım çok iyiydi. Vurduğum yumruğu, attığım tekmeyi, bastığım yeri çok güzel bir şekilde hissettim. Hissiyatım güzel olduğu için hiç tereddüt bile etmedim. Zaten skorları da tek tek gördük. Hemen hemen 7-0'lık bir skora doğru gidiyorduk, ne yazık ki 6-1'de kaldı. O da nazarlık olsun. İnşallah gelecek yıl daha iyisi olur."

'2032'DE KARATENİN OLİMPİYATLARA KATILMASINI ÇOK İSTERİM'

Karatenin olimpik bir branş olmamasının kendisini çok üzdüğünün altını çizen Özdemir, "Karatenin olimpik bir branş olmaması beni çok üzüyor. Tabii ki her sporcunun hayali bu arenadan sonra olimpiyatlardır. Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk almakla olimpiyatta altın madalya almak hiçbir zaman aynı şey değil. Tabii ki hayalim olimpiyat şampiyonu olmak ama karatenin olimpiyatlara dahil edilmemesi beni çok üzüyor. İnşallah karate branşı 2032 Olimpiyatları'na katılma fırsatı bulur. Bunu çok isterim. Şimdilik hedefim dünya şampiyonu olmak. Tabii ki olimpiyatlara girerse de olimpiyat şampiyonu olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı