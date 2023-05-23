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Enes Kızılcık ve Taha Eren Coşgun, Avrupa Triatlon Kupası'na davet edildi

Enes Kızılcık ve Taha Eren Coşgun, Avrupa Triatlon Kupası'na davet edildi

Spor Haberleri

Olimpik milli takım sporcusu Enes Kızılcık ile genç milli takım sporcusu Taha Eren Coşgun, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'na davet edildi.

Olimpik milli takım sporcusu Enes Kızılcık ile genç milli takım sporcusu Taha Eren Coşgun, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'na davet edildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "Olimpik takım sporcumuz Enes Kızılcık ve genç milli takım sporcumuz Taha Eren Coşgun, Avrupa Triatlon Gelişim Takımı kapsamında 2023 Avrupa Triatlon Kupası'na davet edildi. 27 Mayıs Cumartesi günü Olsztyn kentinde gerçekleşecek yarışta sprint mesafede mücadele edecek triatletlerimize başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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