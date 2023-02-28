Enes'in golü Getafe'ye yetmedi Spor Haberleri Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Villarreal 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Villarreal 2-1 mağlup oldu. İspanya LaLiga'da 23'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, deplasmanda Villarreal'e konuk oldu. El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Getafe, 9'uncu dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle öne geçti. Villarreal'de Chukwueze, 44'üncü dakikada attığı golle skora denge getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekipte Jose Morales, 52'nci dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.Bu sonuçla Villarreal, puanını 34'e yükseltirken, Getafe 22 puanla düşme hattından çıkamadı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Villarreal Enes Ünal Getafe Spor Haberler

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