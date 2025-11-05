Haberler

Enes Burç'tan Tarihi Başarı: Dünya 3.'sü Oldu

Güncelleme:
Virtus Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Burç, otizm kategorisinde gösterdiği performansla dünya 3.'lüğü elde etti ve Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Virtus Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Burç, otizm kategorisinde ferdi müsabakalarda gösterdiği başarılı performansla dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarihinde ilk kez otizmli bir erkek sporcuyla katılım sağlanan dünya şampiyonasından madalya kazandı.

Milli takım kafilesinde sporcular Enes Burç, Ebru Acer, Sümeyra Türk; antrenörler Bülent Baran, Fatma Yütük ve Kemal Yaşkafa, Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı Sevinç Sert Lahna, fizyoterapist Bensu Söğüt Kazan yer aldı.

Birol Aydın: "Bu başarı ülkemizdeki tüm otizmli özel sporcularımızın başarısıdır"

Gurur duydukları özel bir gün yaşadıklarını aktaran Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Bugün federasyon tarihimiz adına gurur duyduğumuz özel bir gün yaşıyoruz. İlk kez otizmli bir erkek sporcumuz Virtus Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'na katıldı ve Enes Burç ferdi kategoride dünya 3.'sü olarak ülkemize tarihi bir madalya kazandırdı. Bu başarı sadece Enes'in değil, ülkemizde ki tüm otizimli özel sporcularımızın başarısıdır. Başta Enes'in Burç'u, antrenörü Kemal Yaşkafa'yı, ailesini, emek veren antrenörlerimizi, fizyoterapistimizi sporcularımıza katkı sunan tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum. İnancımız, azmimiz ve mücadelemizle daha büyük başarılara birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
