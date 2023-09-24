Enes Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.
Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.
Başkent Belgrad'daki organizasyonda Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız Stefan Roger Clement ile karşılaştı.
Rakibini 9-6'lık skorla yenen Enes Başar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Spor