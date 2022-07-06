Enduro Şampiyonası nefes kesti

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde nefesleri kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle Kartepe Enduro Motosiklet Kulübü Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 2-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında sezonun ikinci mücadelesi şeklinde Kartepe'de yapıldı. Enduro Şampiyonası 13 ayrı kategoride yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sporcular, 30 km'lik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalamak için yarıştı. ATV Şampiyonası ise 4 ayrı kategoride yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla yapıldı. Burada da sporcular, 30 km'lik parkurda en hızlı süreyi yakalama mücadelesi verdi.

Sporcular, ekstrem test etabında yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti. En hızlı sporcuların sıralandığı Enduro GP'de Bayram Uysal (AEMK), ATV GP'de ise İsrafil Akyüz (BAMOS) ilk sırayı elde etti. Dereceye giren sporculara kupalara teslim edildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor