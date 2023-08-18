Endri Çekiçi, Pendikspor'da

Pendikspor, Konyaspor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı.

Pendikspor, Konyaspor ile yollarını ayıran 26 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Endri Çekiçi'yi kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinin transferle ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Pendikspor'umuz son olarak Konyaspor forması giyen Endri Çekiçi'yi renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Endri Çekiçi" denildi. - İSTANBUL