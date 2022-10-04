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Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

Spor Haberleri

Endonezya'daki stadyum trajedisinin kurbanları için UEFA maçlarından önce saygı duruşunda bulunulacak

Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda hayatını kaybeden 125 kişi için bu hafta tüm UEFA müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda hayatını kaybeden 125 kişi için bu hafta tüm UEFA müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kanjuruhan Stadı'ndaki trajik olayların kurbanları anılacak." denildi.

UEFA, Endonezya'daki Kanjuruhan Stadyumu'ndaki trajik olayların kurbanları anısına başlama vuruşundan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu saygı duruşu, bu haftaki tüm UEFA maçlarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası play-off'ları) yer alacak." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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