Endonezya'da Geleneksel Tahta Araba Yarışı Düzenlendi
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Kendal bölgesinde Gledekan geleneksel tahta araba yarışı düzenlendi. Katılımcılar, eğimli parkurlarda yarışarak yokuş aşağı indi.
KENDAL, 25 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Kendal bölgesine bağlı Sidodadi köyünde Pazar günü Gledekan geleneksel tahta araba yarışı düzenlendi.
Küçük tahta arabalar süren katılımcılar, yaklaşık 45 derece eğimli parkurlarda bir tepenin üzerinden başlayıp bitiş çizgisine kadar yokuş aşağı indi.
Kaynak: Xinhua / Spor