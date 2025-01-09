Ender Çınar, Kahta 02 Spor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Teknik Direktör Ender Çınar, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor ile anlaştı.

Elazığ'ın yetiştirdiği tecrübeli teknik direktörlerden Ender Çınar, BAL 3. Grup ekiplerinden Adıyaman temsilcisi Kahta 02 Spor ile anlaştı. Adıyaman ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı Teknik Direktör Ender Çınar ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza hoş geldin, diyoruz ve sezonun geri kalanında takımımız başında başarılar diliyoruz" denildi.

Kahta 02 Spor, grubunda 30 puanla 4. sırada yer alıyor. - ELAZIĞ