En hızlı paraşüt pilotları Çameli'nde rekor için uçacak - Haberler

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En hızlı paraşüt pilotları Çameli'nde rekor için uçacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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En hızlı paraşüt pilotları Çameli'nde rekor için uçacak

Çameli Yaylacık Yamaç Paraşüt Pisti, yeni rekorlara adını yazdırmaya devam ediyor.

Çameli Yaylacık Yamaç Paraşüt Pisti, yeni rekorlara adını yazdırmaya devam ediyor. 29 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde Türkiye ve dünyanın en iyi pilotları, yeni rekorlar için Çameli semalarında uçacak.

Türkiye'de yamaç paraşütü sporunun hızlı geliştiğinin altını çizen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Yamaç paraşütü ileriye doğru bir ivme kazandı. Yaz aylarında her gün veya günü birlik sporcularımız Çameli'ye gelip uçuşlar gerçekleştiriyor ve aynı zamanda ilçemizi tanımış oluyorlar. 29 Mayıs -3 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Bahar Kupası olan uçuşları izlemek isteyen herkesi Çameli'ye bekliyoruz. Bu etkinliğinde dışında Çameli 8. Yamaç Paraşütü XC Open yarışları da 28 Ağustos – 3 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yamaç Paraşütü, Haziran, Çameli, Mayıs, Spor, Haberler

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