EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u ağırlayacak
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EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, kupaya bu sezon 3. turdan dahil oldu.
Sivasspor'da Artvin Hopaspor maçı öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Kaynak: AA / Spor