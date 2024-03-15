EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Rey Manaj forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumu ise kulüp doktoru tarafından belirlenecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle golcü oyuncu Rey Manaj, Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumuna ise kulüp doktoru karar verecek.